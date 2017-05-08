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屏東崁頂旗官路平交道 北移動工

旗官路平交道將往東北方向移設到國道正下方。（記者陳彥廷攝）

2017-05-08  14:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉的旗官路平交道因主要道路屏187線及國道三高架橋下方平行的屏68線，當初動線設計未在高架國道下方交會，必須轉彎繞道再遇上該平交道，動線紊亂，加上火車通過都常造成交通回堵，是東港、崁頂往返潮州的交通亂源，今天早上終於動工要將該平交道往東北移約30公尺，未來會車空間變大，亂象可望解除。

該平交道因為過於狹小，加上屏187線與屏68線交會的十字路口路幅已縮減，常因轉彎車待轉造成屏187線後方車停等回堵，甚至只要遇上火車過平交道，還會有屏68線上停等車輛回堵到屏187線的荒謬現象，該路口車禍頻傳，是崁頂鄉內令人頭痛的交通亂源。

「等了十幾年終於有解」，崁頂鄉長林光華今天參加開工典禮時表示，當初國工局興建國道三時，交通部內部卻沒有橫向溝通要在易淹水區預留鐵路高架化的空間，但道路亂象還是要解決，讓原本屏68線動線更加完善，現在終於透過鐵路電氣化，由鐵工局委託鐵路局施工，未來旗官路平交道往東北移約30公尺到國道三高架正下方。

崁頂鄉代主席郭茂良則說，該處除待轉常造成回堵外，因道路狹小視線不足也頻傳車禍，改善迫在眉睫，地方最希望的無非是減少平交道的鐵路高架化，但考量現況只能要求中央單位從移設著手，未來也要求公路相關單位配合，維護國道高架下方的平交道安全和順暢。

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  • 旗官路平交道將往東北方向移設到國道正下方，今天工程開工動土。（記者陳彥廷攝）

    旗官路平交道將往東北方向移設到國道正下方，今天工程開工動土。（記者陳彥廷攝）

  • 未來國道下方道路將直接和平交道交會，現有綠線將封閉，藍線為新闢道路。（記者陳彥廷攝）

    未來國道下方道路將直接和平交道交會，現有綠線將封閉，藍線為新闢道路。（記者陳彥廷攝）

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