雲縣府徵暑期工讀生 月薪21K
2017-05-08 13:57
雲林縣徵20名暑期工讀生，月薪21K。（記者林國賢攝）
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府徵20名暑期工讀生，協助縣藉大專、大學以上在學學生透過公部門職場體驗，建立職涯發展規劃，即日起至5月15日止受理報名，凡設籍雲林滿1年大專生都可報名。
雲縣府勞工處表示，本次工讀提供每月基本工資2萬1009元（含勞健保），凡設籍本縣1年以上之大專大學以上在學學生皆可報名，具弱勢身分之大專青年學生將優先錄取。
勞工處指出，報名日期即日起至5月15日止，若報名超過20人將以公開抽籤方式錄取，抽籤時間為5月26日。詳細報名簡章公告於雲林縣政府勞工處網頁，相關問題歡迎洽勞工處承辦人員張小姐，電話（05）5523429。
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