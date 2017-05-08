| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苗市聯大路7機車連環撞 7大學生受傷
 首頁 > 生活

雲縣府徵暑期工讀生 月薪21K

雲林縣徵20名暑期工讀生，月薪21K。（記者林國賢攝）

2017-05-08  13:57

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府徵20名暑期工讀生，協助縣藉大專、大學以上在學學生透過公部門職場體驗，建立職涯發展規劃，即日起至5月15日止受理報名，凡設籍雲林滿1年大專生都可報名。

雲縣府勞工處表示，本次工讀提供每月基本工資2萬1009元（含勞健保），凡設籍本縣1年以上之大專大學以上在學學生皆可報名，具弱勢身分之大專青年學生將優先錄取。

勞工處指出，報名日期即日起至5月15日止，若報名超過20人將以公開抽籤方式錄取，抽籤時間為5月26日。詳細報名簡章公告於雲林縣政府勞工處網頁，相關問題歡迎洽勞工處承辦人員張小姐，電話（05）5523429。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：雲縣府徵暑期工讀生 月薪21K


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.