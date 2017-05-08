新竹市明志書院智慧尋車系統月底啟用

2017-05-08 14:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動「停車場再生計畫」，將已使用16年的明志書院停車場進行大規模改善更新，改善進度已達9成，月底可完工啟用，市長林智堅今天特別視察其中「智慧尋車系統」、育嬰室及兒童遊戲室，未來明志書院停車場將更為人性、友善，停車更殊適方便。

林智堅說，明志書院停車場已服務市民16年，是「停車場再生計畫」中第5處改造點，還創下竹市公有停車場「兩個第一」，除是竹市第一座有專屬哺乳室的公有停車場，更引進第一套「智慧尋車系統」，透過停管系統及app，讓民眾停車、找車更便利，過去常有找不到車的困擾，如今透過智慧系統，將可方便停車、取車。

林智堅說，市府去年啟動「停車場再生計畫」，已陸續完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔停車場改善工程。他舉例，府後停車場整建後，過去夏天高達40度的「大烤箱」、鋪面破損、設施老舊等情況已全面改善，民眾進場停車，不再滿身大汗。

市府交通處表示，明志書院停車場有汽車位610格、機車位800格，因鄰近百貨公司及城隍廟等重要景點，是竹市停車使用率最高的公有停車場，平日停放率近7成，假日達9成以上。過去，場內地面髒污、多處龜裂、室內昏暗、公廁破損，此次施工項目包括地坪防水改善、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、管理室美化、停管設備升級。

此外，也引進竹市第一套智慧尋車系統，民眾可利用手機APP軟體或停車場內兩處「車位查詢機」尋找車輛停放位置，不會再因為找不到愛車而延誤離場時間。同時活化閒置空間，在一樓建置竹市停車場第一處獨立育嬰室及兒童遊戲室。

改善工程也包括修繕管理室及周邊花圃，工程採「逐層施工、逐層開放」模式，降低封閉停車場施工造成民眾停車不便，與施工帶來的影響。