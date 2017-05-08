國際文創盃設計賽 三民家商奪團體總冠軍

三民家商榮獲國際文創盃設計競賽團體總冠軍，展現訓練成果。（記者洪定宏攝）

2017-05-08 13:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市三民家商角逐國際文創盃設計競賽，其中美容科榮獲8金、5銀、4銅，學校成績勇奪團體總冠軍；難能可貴的是，學生林品馨及連鈺琪僅一年級，各自摘下2面金牌，展現校方訓練成果。

林品馨出身單親家庭，父親在她4歲時過世，母親身兼2份工作，將她與哥哥撫養長大，品馨希望靠一技之長回報母親，所以努力考取市立三民家商，減輕母親的負擔。

在美容科老師劉姵均鼓勵下，品馨積極參加比賽，曾獲得第二名，這次角逐國際文創盃設計競賽，一舉摘下「時尚新娘化妝組」與「乙級華麗新娘紙圖」2面金牌，讓母親備感欣慰。

另位雙金得主連鈺琪從小個性內向，直到進入三民家商美容科，以參加比賽方式展現才藝，這次同時奪得「創意晚宴化妝組」與「扇形冷燙作品組」金牌，大幅提升自信心。

其餘4面金牌得主分別為樊懿萱（少女化妝組）、謝明義（乙級華新娘設計圖自由組）、張佳鴻（創意設計圖）、吳汶諭（丙級整髮組）。