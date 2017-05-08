自行車輕旅行 走訪宜蘭冬山伯朗大道之美

冬山伯朗大道目前綠油油，預計6月長出金黃稻穗。（記者江志雄攝）

2017-05-08 13:26

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山伯朗大道周邊稻田，預計6月初出現大片金黃稻穗，鄉公所推出冬山伯朗大道自行車輕旅行，帶領遊客走訪獨樹一格的在地美景。

冬山鄉三奇奉尊宮後方農田尚未重劃，視野寬闊，沒有電桿，有條S型蜿蜒農路貫穿，保有傳統農村風貌，每年6月結上金黃稻穗美麗景致，比美台東伯朗大道，被視為宜蘭版冬山伯朗大道，鄉公所將在6月3日到25日，規劃自行車輕旅行。

冬山伯朗大道目前綠油油一片，冬山鄉長謝燦輝、鄉代會主席黃強呈等人，今天騎乘單車體驗當地另一種美景，活動期間的週休二日，都有安排遊程，上午8點半從冬山火車站騎單車出發，行經冬山鄉得安村井仔頭、茅埔城古道入口、中山休閒農業區、冬山伯朗大道、冬山河舊河道搭乘電動小船，下午4點抵達終點冬山河生態綠舟，全程25公里。