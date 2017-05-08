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山上夏之水果季登場 崑山科大師生助行銷

崑山科大的學子們下鄉服務，協助山上區公所推廣產業。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-08  13:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕初夏時節，天氣逐漸炎熱，台南市山上區的木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果等也將進入盛產期，公所策辦產業文化活動，結合玫瑰花園、淨水池古蹟等觀光景點，全力推廣，崑山科大師生團隊也利用服務學習課程的機會，下鄉田野調查，並拍攝微電影，協助行銷。

山上公所將於6月10日舉辦木瓜產業文化活動，系列的水果季，則在今天正式起跑，區長余基吉邀請農民們熱鬧造勢，歡迎各界前來採買，並順遊知名景點，歡樂一夏。

崑大公共關係暨廣告系的師生團隊，在山上區下鄉服務也已2年，完成了當地采風路線圖的繪製，並拍攝紀錄片，協助農民推廣產銷履歷，這次的產業文化活動，也將投入支援工作。

余基吉指出，當地木瓜種植面積約80公頃，採網式栽培，由於質量均優，已建立市場口碑，是近年來竄起的地方水果代表，因此選為產業文化活動的主題。

余基吉說，至於山上的鳳梨，總面積逾200公頃，與知名產地關廟不同的是，以台農16號的甜蜜蜜品種為主；另外，芭樂、香蕉、火龍果等的栽培，也都頗具規模，值得推薦。

余基吉表示，去年的颱風，對山上的作物損害很大，但農民努力復植下，預估今年將會豐收，邀請民眾一起來觀光，並採買當季的美味水果。

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  • 山上木瓜產業文化活動即將登場，夏之水果季率先起跑。（記者吳俊鋒攝）

    山上木瓜產業文化活動即將登場，夏之水果季率先起跑。（記者吳俊鋒攝）

  • 在農民努力復植下，木瓜生長狀況良好，將進入盛產期。（記者吳俊鋒攝）

    在農民努力復植下，木瓜生長狀況良好，將進入盛產期。（記者吳俊鋒攝）

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