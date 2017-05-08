核一廠2號機降載延時 原能會：1、2週內完成審查
台灣環境保護聯盟施信民教授（右一）對於核一廠二號機降載運轉的安全提出質疑，恐增加核電廠風險，左為核管處長張欣。（記者陳炳宏攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕台電為了夏季用電無虞， 4月29日啟動核一廠二號機「降載運轉」計畫，原能會核管處今天表示，除降載當日就進核一廠檢查外，也要求台電限期提出相關評估報告，核管處今天就針對台電5月1日所提報告，召開說明會說明審查要點，並邀請民間團體表達意見，核管處處長張欣表示，希望可以在2週內完成審查報告，但如果一切順利，不排除一週內完成。
由於核一廠二號機用過核燃料池已滿，原訂6月1日停機，台電採取降低核一廠二號機出力至75％，節省能量以延續供電到6月中（15日），以挹注夏季供電45萬瓩，計畫以「無縫接軌」接續核二廠一號機格架改建完工預定行程。
原能會表示，台電規劃降載期間仍需維持於原總能量燃耗在限值內，且在台電申請的降載日4月29日，即派視察員赴現場表示關切、實施檢查，並依核子反應器設施管制相關規定，要求台電公司限期提出相關評估報告送原能會審查，若未經同意，核一廠2號機應依原訂時程停機大修。
今天出席的民間代表中，包括台灣環境保護聯盟施信民教授、宜蘭人文基金會董事長陳錫南、機要秘書王懿翎、特助余昌翰、綠色公民聯盟代表、台灣蠻野心足生態學會律師蔡雅瀅、綠色消費基金會董事長方儉、鹽寮反核自救會會長吳文樟、核工專家賀立維等。
原能會核管處處長張欣表示，台電公司於5月1日提出相關評估報告，原能會也邀請學者專家一起參與審查，目前案子還在審查當中，但主任委員謝曉星希望審查過程中，可以辦理相關說明會，來聽取公民團體對審查關注的相關議題與意見，並不是要公民團體對審查來做背書，而是傾聽意見後讓後續審查更周延。
張欣也強調，降載後續任何管制上的決定，將由原能會審查小組的專業審查委員所做決定執行，會以監督的態度來審視這個問題。
出席的鹽寮反核自救會會長吳文樟發言表示，最安全的處理方式是停機，而非降載；台灣蠻野心足生態學會律師蔡雅瀅則表示，自己從降載以來不斷觀察台電網站的核一廠二號機出力並非固定在75％，而是浮動的界於70到79%，是否會反而增加發電機組的磨損、疲乏，原能會回覆表示，降載仍會有磨損損耗，但國外相關單位所提規範也建議電廠須注意相關問題。
施信民則擔心，降載延時運轉，會不會延遲大修時辰，或是延時到大修才停機令人質疑，且控制棒如何插入、插入狀態也會影響到爐內溫度差異，可能會造成反應爐不穩定，希望不要導致安全上問題。
張欣說，雖然核一廠2號機降載延時會延後大修時辰約10餘天，但仍在18個月期限內，而此次降載的爐內影響如何，已要求台電盡速提出報告，並期望在1、2週內完成審查報告。
賀立維指出，台電此次是先斬後奏、未審先實施，4月29日降載後，原能會到核一廠要求才在5月1日依照原能會要求提出評估報告，而且審核也要一段時間，這過程有沒有違法?
張欣則坦承，過去因為颱風、設備維護等各種因素臨時降載，會依照程序事後報告，但此次降載並非天災或設備維護、緊急處理等因素而彈性降載運轉，過去並沒明確規範，但此次已經請台電限期提出報告，否則依違反核管法14條處理，未來會研擬修改相關實行細則，規範只要是要降載要先送審。
陳錫南則認為，其實這次台電降載延時，主要就是因為新北市長朱立倫未同意乾式儲存槽的使用，賀立維也指出，此次降載延時運轉根本就沒有必要性，雖然多運轉了15天，但事實上並沒有多發1度電，但卻多了許多以前未知風險，尤其控制棒插入一半的陰影效應，恐導致燃料棒彎掉，一旦彎掉，控制棒就卡住，產生氙135，這是當初車諾堡出事的原因，而且核一廠二號機最後延時運轉可能接近燃料棒當初設計的安全運轉期限，也可能是最容易發生燃料棒耗損，與燃料棒與護套間的作用（PCI）產生破烈的危險的狀況。
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