| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苗市聯大路7機車連環撞 7大學生受傷
 首頁 > 生活

《醫病》壯男腰背疼痛無法行政 「脊椎微創骨釘融合術」復原快

2017-05-08  13:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣38歲壯男從事家具搬運工作，因常搬運重物，出現腰、背部痠痛且無法久坐時間長達2年，近半年疼痛延伸至下肢且無法正常走路，病患合併有體重過重及糖尿病等問題，經苗栗縣苑裡李綜合醫院神經外科醫師魏銘政建議，進行腰椎第四至薦椎第一節椎間盤移除合併「微創骨釘融合術」，因患者手術傷口小，且術後隔天就可以下床行走，大幅縮短復元時間，惟病患日後仍須進行減重及肌力復健。

魏銘政指出，脊椎治療方式應採「漸進式治療」，初期會先給予藥物治療以及物理治療，如果還不能解決疼痛問題，最終才會建議病患進行手術。

魏銘政表示，若疼痛的原因是明顯的「神經壓迫」或「骨頭損傷」所造成，手術是一項正確的選擇。配合健保制度的限制，若是健保條件符合者，則不須支付龐大的醫療費用，病患的負擔可減輕許多。

魏銘政提醒，病患不能期待單一項治療或手術就能完全解決所有的疾患或疼痛問題，一定要與醫師充分溝通及諮詢，才能對症下藥。

廣告
  • 椎間盤移除合併微創骨釘融合術，神經放射疼痛明顯改善，僅存傷口疼痛及骨釘植入後痠痛。（記者張勳騰翻攝）

    椎間盤移除合併微創骨釘融合術，神經放射疼痛明顯改善，僅存傷口疼痛及骨釘植入後痠痛。（記者張勳騰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 椎間盤 神經外科 醫療資訊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：《醫病》壯男腰背疼痛無法行政 「脊椎微創骨釘融合術」復原快


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.