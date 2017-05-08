《醫病》壯男腰背疼痛無法行政 「脊椎微創骨釘融合術」復原快

2017-05-08 13:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣38歲壯男從事家具搬運工作，因常搬運重物，出現腰、背部痠痛且無法久坐時間長達2年，近半年疼痛延伸至下肢且無法正常走路，病患合併有體重過重及糖尿病等問題，經苗栗縣苑裡李綜合醫院神經外科醫師魏銘政建議，進行腰椎第四至薦椎第一節椎間盤移除合併「微創骨釘融合術」，因患者手術傷口小，且術後隔天就可以下床行走，大幅縮短復元時間，惟病患日後仍須進行減重及肌力復健。

魏銘政指出，脊椎治療方式應採「漸進式治療」，初期會先給予藥物治療以及物理治療，如果還不能解決疼痛問題，最終才會建議病患進行手術。

魏銘政表示，若疼痛的原因是明顯的「神經壓迫」或「骨頭損傷」所造成，手術是一項正確的選擇。配合健保制度的限制，若是健保條件符合者，則不須支付龐大的醫療費用，病患的負擔可減輕許多。

魏銘政提醒，病患不能期待單一項治療或手術就能完全解決所有的疾患或疼痛問題，一定要與醫師充分溝通及諮詢，才能對症下藥。