休息日加班可不付加班費 蔣萬安：剝削勞工

2017-05-08 12:59

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路近半年，仍有許多爭議。勞動部日前針對休息日加班相關條文提出函釋，明訂休息日加班若要換補休，應由勞資雙方約定。立委蔣萬安批評，函釋違背修法精神、有為母法，而且勞資不對等，這樣的勞資雙方協商，只會讓勞工受到雙重剝削。

立委蔣萬安上午在立院質詢勞動部長林美珠時指出，日前勞動部提出休息日加班的相關函釋，讓「加班換補休」交由勞資雙方協商，恐讓勞工受到剝削。在這樣的函釋之下，如果有一個雇主與勞工約定，休息日上班1小時換補休1小時，而且1年沒有休完的話，就視同放棄。這樣的狀況在這份函釋的說明之下竟是合法。

蔣萬安說，勞資雙方本來就是不對等，雇主可能透過各種明示、暗示或其他手段，強迫勞工同意放棄加班費，換成補休，而且勞動部又讓勞資雙方可以協議補休期限，超過期限視同放棄。對勞工而言拿不到加班費又拿不到補休，根本是雙重剝削，甚至喪失修法時「以量制價」的美意，並有逾越母法之疑。

勞動部長林美珠表示，休息日出勤是例外狀況，勞資雙方應明確約定權利義務，公權力並不宜介入。她並表示，換補休或領加班費是勞工的權利，雇主不能片面要求，否則就違反勞基法相關規定，所以不可能會發生這樣的現象。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨指出，勞工若在協商時覺得換補假的條件划不來，可以不同意，雇主就須依法給付加班費。若事後仍發生勞資爭議，舉證責任在僱主，需證明勞工同意換補假而不領加班費。