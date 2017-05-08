把求職者當孩子 雞婆就服員10年幫助逾7千人就業
二度就業的陳延綽（右2）在竹北就業中心服務10年來，協助超過7000人就業，獲頒「最佳雇主服務人員獎」等獎項肯定；3名寶貝女兒經她的悉心照顧都出國留學，母親節前特別齊聚一堂祝福媽媽。 （記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾飽嚐失業之苦、二度就業的陳延綽，在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心服務10年來，協助超過7000人就業；有著雞婆個性的她，把求職者當成孩子般照顧，還經常動員全家人發送徵才DM，工作態度認真，多次獲頒「最佳雇主服務人員獎」等獎項肯定。
現年53歲的陳延綽表示，原本從事飼料配方研發工作，婚後離開職場當全職家庭主婦，3個女兒陸續出生後，她因為規劃女兒的保險，燃起對保險產業的興趣，便投入研究，並考取保險經紀人證照。
等孩子們一個個上學了，陳延綽打算重返職場，但受到年紀和學歷限制，求職過程屢碰釘子，她又參加職訓課程強化電腦能力，並半工半讀取得學士學位，後來進入竹北就業中心擔任就業服務員，協助企業招募人才，年輕人都稱她「延綽媽媽」。
桃竹苗分署長丁玉珍表示，陳延綽秉持著把事情做好的心態，以同理心對待所有求職者，遇到身心障礙或求職困難的人，更是積極的協助開發職缺，希望每個人都能順利找到適合的工作，還經常動員全家人犧牲假日發送徵才活動DM，女兒們也以行動支持母親。
丁玉珍說，陳延綽服務10年來，開拓近10萬個工作機會，輔導約7500人成功就業，101年、103年到105年4度榮獲「最佳雇主服務人員獎」。
工作認真的陳延綽，從小幫女兒們運用保險做理財規劃，提供出國資金，老大、老二都是留英碩士，老三今年也準備赴美攻讀碩士學位。母女們經常分隔兩地，近日聚在一起，開心大展廚藝，提前讓媽媽渡過一個難忘的母親節。
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