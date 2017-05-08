每年進步2名 南光中學全國大隊接力賽奪冠
南光中學國三愛班年年參加全國國中大隊接力錦標賽，從一年級第5名、二年級第3名，今年畢業前夕終於奪冠，師生感動不已、欣喜弱狂。 （記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕南光中學國三愛班年年參加全國國中大隊接力錦標賽，從一年級第5名、二年級第3名，今年畢業前夕終於奪冠，師生感動不已、欣喜若狂。
2017全國國中大隊接力錦標賽有來自全國22縣市63隊2000多名選手參加，全國9年級組由連續3年代表台南市參賽的南光中學國三愛班奪得冠軍寶座。
教練陳孟聰與導師蘇莉閔在決賽前集合大家圍著圈分析戰況與指導，認為決勝點在倒數3棒，學生們亦帶著奪冠的信心，圍出337陣勢喊出高昂鬥志，與隊友老師們擊掌，自信踏入賽場。
槍聲鳴起，決賽競爭比預賽更激烈，每一棒間都是較勁，考驗選手臨場的智慧，也考驗著彼此間接棒的默契，每一棒都盡自己最大能力衝刺著，希望自己能為隊友拉近追趕距離，進而實現戰術反超。
「接！」激烈賽況中一聲聲傳遞信任與激勵，女生第1棒到第10棒一步步賣力追趕，第11棒又被超越成第2，接著每棒仍是緊緊地抓住距離拉鋸，直到第15棒，發揮最大潛能奮力追趕，讓16棒有機會卡位順利超前成第1，比預期提前拉開與南投南崗國中的距離，最終3棒更賣力衝刺，以4分30秒的成績衝過終點線。
國三愛班在畢業前奪得第一，成為送給自己最特別的畢業禮物。3年來的體育課在跑道上重訓、練習田徑、練接棒等嚴苛訓練，持續挑戰自己極限，找出在團體中的定位，建立互信互賴的默契，磨練出更堅強的意志，終於一步步邁進目標。
校方表示，該班面臨國三會考壓力，差點無法擁有20名選手參賽，組訓時出現多次危機，幸好有學校、家長與學生間的支持與鼓勵，更加團結一心，終於一舉拿下「全國第一」。
教練陳孟聰感性地說，感謝國三愛的學生願意跟隨我一起完成這接力藍圖，期許畢業後能帶著在體育場上學習到的觀念，勇敢衝往下一個人生階段。」
導師蘇莉閔表示，誤打誤撞接觸接力，到立定531目標，愛班經歷的比別人多，比別人不一樣，是一個同學也不能少的團隊，也是熱血青春的一班，期許同學們帶著追夢成功的意志與力量，繼續往前衝！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 醫病》每天2茶葉蛋1包鹽酥雞 他DIY時小老弟竟軟了...
- 盼找回竹縣居住正義 周江杰發起公民連署請願
- 《健康充電站》治療睡眠障礙講座
- 胎兒吸收葉黃素 27歲孕婦老化視茫茫
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 觸控廠業成首季財報亮眼 股價直奔漲停價
- 共諜案北檢聲請延押 北院裁定續押2個月
- 消防班長又吸毒恍神 對保大警說有魔鬼就GG了
- 培訓白衣天使48年 7旬護理師獲獎
- 豬哥亮病房一片寂靜 門外傳出XX引騷動
- 〈戀愛絮語〉桐花語
- 〈有話職說〉第一次見面，請不要太真誠！
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 39歲馬克宏得票率66％ 法國史上最年輕總統
- 桂冠總經理王正明 《人間記趣》用畫寫日記
- 最帥吸血鬼要當爸了！激動跪地吻孕肚
- MLB》神鱒連兩戰缺陣 小巨人開轟助太空人續霸美西（影音）
- 北韓又逮美國公民 累計4人
- 女子跆拳48公斤級》教練勸棄賽 洪幼婷帶傷踢銀了
- 德北地方選舉 出口民調：執政黨領先
- 林萬億尚未辦退休 潘文忠：能領18％機會極低
- 八田與一祭典 獨派呼籲移除蔣中正銅像
- 劉毅挺陳星 童仲彥率隊稽查被酸「家暴議員」
- 揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘
- 每日讀報養生 百歲阿祖好硬朗
- 馬克宏、勒班都不選？ 33％法國選民棄權、投廢票
- 特勤高手過不了這關！收小三嘿咻判2年半
- 簡瑋興再見安 桃市逆轉奪冠
- 〈辦公室療癒站〉一枚一戰績 品味集郵趣
- 司改會議》討論2議題 司院推改革方案
- 日職》升一軍馬上先發 陳冠宇明對決洋聯龍頭樂天
- 郭泓志瘦了！是否復出未確定
- 苗市聯大路7機車連環撞 7大學生受傷
- 頂新房產代表作 滅頂黯然退場
- 護中國漁船？ 邱毅轟海巡署：白痴混蛋加三級
- 法大選雷朋落敗 極右派得票率仍創新高
- 港姐勇敢媽4年不離不棄 奮力照顧短腸兒
- 張雍置身難民潮 拍攝逃難場景
- 英皇室御用 美聲天團布雷克6月攻台
- 台中路平看得見 工程缺失率大降
- 〈熱門族群〉生技股鴨子划水 靜待資金回頭
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 法大選馬克宏勝出 亞洲匯市歐元走升
標題：每年進步2名 南光中學全國大隊接力賽奪冠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email