每年進步2名 南光中學全國大隊接力賽奪冠

南光中學國三愛班年年參加全國國中大隊接力錦標賽，從一年級第5名、二年級第3名，今年畢業前夕終於奪冠，師生感動不已、欣喜弱狂。 （記者王涵平攝）

2017-05-08 12:49

〔記者王涵平／台南報導〕南光中學國三愛班年年參加全國國中大隊接力錦標賽，從一年級第5名、二年級第3名，今年畢業前夕終於奪冠，師生感動不已、欣喜若狂。

2017全國國中大隊接力錦標賽有來自全國22縣市63隊2000多名選手參加，全國9年級組由連續3年代表台南市參賽的南光中學國三愛班奪得冠軍寶座。

教練陳孟聰與導師蘇莉閔在決賽前集合大家圍著圈分析戰況與指導，認為決勝點在倒數3棒，學生們亦帶著奪冠的信心，圍出337陣勢喊出高昂鬥志，與隊友老師們擊掌，自信踏入賽場。

槍聲鳴起，決賽競爭比預賽更激烈，每一棒間都是較勁，考驗選手臨場的智慧，也考驗著彼此間接棒的默契，每一棒都盡自己最大能力衝刺著，希望自己能為隊友拉近追趕距離，進而實現戰術反超。

「接！」激烈賽況中一聲聲傳遞信任與激勵，女生第1棒到第10棒一步步賣力追趕，第11棒又被超越成第2，接著每棒仍是緊緊地抓住距離拉鋸，直到第15棒，發揮最大潛能奮力追趕，讓16棒有機會卡位順利超前成第1，比預期提前拉開與南投南崗國中的距離，最終3棒更賣力衝刺，以4分30秒的成績衝過終點線。

國三愛班在畢業前奪得第一，成為送給自己最特別的畢業禮物。3年來的體育課在跑道上重訓、練習田徑、練接棒等嚴苛訓練，持續挑戰自己極限，找出在團體中的定位，建立互信互賴的默契，磨練出更堅強的意志，終於一步步邁進目標。

校方表示，該班面臨國三會考壓力，差點無法擁有20名選手參賽，組訓時出現多次危機，幸好有學校、家長與學生間的支持與鼓勵，更加團結一心，終於一舉拿下「全國第一」。

教練陳孟聰感性地說，感謝國三愛的學生願意跟隨我一起完成這接力藍圖，期許畢業後能帶著在體育場上學習到的觀念，勇敢衝往下一個人生階段。」

導師蘇莉閔表示，誤打誤撞接觸接力，到立定531目標，愛班經歷的比別人多，比別人不一樣，是一個同學也不能少的團隊，也是熱血青春的一班，期許同學們帶著追夢成功的意志與力量，繼續往前衝！