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這是印刷字？國小老師字體被稱神人

竹南國小老師板書被其它學校老師看到拍下並分享。（記者許展溢攝）

2017-05-08  12:40

［記者許展溢／苗栗報導］網友都驚呼了！苗栗縣竹南鎮竹南國小低年級一位女老師寫的板書，無意間被拍下轉貼到臉書社群《竹南大小事》，許多網友直呼「這根本是神的境界」，讚嘆「太美了！敬禮。」完全是「真人版新細明體」。

上星期教師研習在竹南國小舉辦，縣內各學校老師齊聚。教務主任陳仁祥說，有老師經過一年級班級，看到黑板上的字體，怎麼就像雕刻似的，感到驚為天人，才會分享到各社群。

板書上的字體被轉分享，很多網友說，「好像印刷的，不輸電腦打字」。直說竹南國小是神的國度，還有人說，拿尺描著寫都沒辦法這樣。

有學生看到，留言表示，自己也是竹南國小學生，這位老師是他一、二年級導師的字，欣賞了2年。

有網友則說，書法都無法寫這麼漂亮，根本是用貼紙轉印上去的，實在是神人，還有人說，在黑板上刻工程字是哪招？字不僅太工整，大小也幾乎都一樣，是活字版印刷？認為當這位老師的學生很幸福。

陳仁祥表示，一年級現在有8個班，低年級學生正要學寫國字，但現在因科技發達，許多教育設備都採用資訊器材，如電視、投影機等，減少老師板書書寫能力。

陳仁祥說，但學校低年級老師，為了讓孩子學到端正國字，反而加強板書專業能力，給孩子好的示範、榜樣。

陳仁祥強調，學校還有很多老師的板書都寫的很漂亮。竹南國小校長廖金文表示，低年級老師在板書上會強調字體工整性， 是為了要達到最佳學習效果。

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  • 竹南國小表示，為了讓低年級學生學到端正國字，老師們會注重字體的工整性。（記者許展溢攝）

    竹南國小表示，為了讓低年級學生學到端正國字，老師們會注重字體的工整性。（記者許展溢攝）

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