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北市立法空窗 oBike將上路排擠機車停車格

位於仁愛路的oBike。（記者郭安家攝）

2017-05-08  12:46

〔記者郭安家／台北報導〕可隨借隨還的新加坡oBike系統，悄悄出現於北市、花蓮、台東，但缺乏配套措施，日前被台北市交通局除要求暫停營運，也研擬新版共享車輛自治條例草案，盼下半年送至議會審查。

但台北市議員陳建銘今上午開記者會，指市府消保官近期只要核准業者所提的定型化契約，obike將可上路，並排擠機車停車格。

oBike業者上個月已於北市投放216輛車，陳建銘指出，oBike廠商將道路、公共空間當做營業場所，6月還要於雙北投放1000輛車、預計年底則要投放達雙北2萬輛，其特性是可以亂丟車輛、亂停、亂取，而政府毫無罰則，此外，但目前北市已有1萬餘輛YouBike，他質疑這將造成交通亂象、排擠市民權益。

北市交通局專委劉嘉佑坦言，自行車屬於慢車，所以oBike可停放於機慢車停車格、YouBike車柱，但也不能讓它停著到處都是，否則會跟上海、北京一樣亂停。他說，由於中央法規還未完整，市府將比照舊金山，訂自治條例納管oBike、Ucar等共享車輛，並對廠商收取取許可費，設獎點信用制，對違規行為扣分，「扣到一到程度不讓你借」，盼廠商約束會員。

若oBike違規停放，北市交通大隊坦言，罰的是民眾，不是廠商，因《道路交通管理處罰條例》規範是行為人，若駕駛在場，員警可當場舉發，若不在場，轄區分局員警則會在自行車張貼勸導單，請車主自行移離，或進行拖吊；至於業者部分，目前只能依《消保法》相關規範約束。

劉嘉佑估計，新版共享車輛自治條例草案今年下半年送至議會審查，但oBike上路的條件是，業者提出符合交通部所規範的定型化契約，5月10日前要將相關文件送給市府消保官確認；意即自治條例上路前，將有空窗期，無法記點、收許可費，劉坦言，「管理經營不是那麼豐富時，希望不要在台北上路。」但陳建銘質疑，市府目前僅能道德勸說，無法可管。

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  • 圖為中國oBike亂象（圖：擷自南方都市報、陳建銘研究室提供）

    圖為中國oBike亂象（圖：擷自南方都市報、陳建銘研究室提供）

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