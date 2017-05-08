弘文中學call out媽媽 祝母親節快樂
弘文中學舉辦「弘文MaMa true電love~ callout、神秘嘉賓Surprise」活動 ，學生打電話祝媽媽「母親節快樂」，並表達愛意。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕「媽媽，母梘節快樂，我愛你」；「好肉麻喔！」台中市私立弘文中學提前慶祝母親節，今天舉辦「弘文MaMa true電love~ callout、神秘嘉賓Surprise」感恩系列活動，學生打電話給媽媽表達愛意，有媽媽不習慣，笑稱「好肉麻」，有的則回應「我也愛你」，氣氛溫馨，當媽媽神秘現身教室時，更掀起活動高潮，有學生立馬送上香吻，讓媽媽又驚又喜！
母親節即將到來，弘文中學為引導學生飲水思源、感恩惜福，以具體行動表達感謝父母親的親情摯愛與養育之恩，今天上午舉辦call out活動，學生在上課時間打手機給媽媽，告訴媽媽「母親節快樂，我愛你」。
有些媽媽接獲孩子的電話，立馬表示「學校有辦什麼活動嗎？」令人莞爾；不過也有媽媽接到孩子說愛你，也立即回應「Ｉlove you」，但不論是學生或媽媽，害羞的多，多數不擅用言詞表達愛意。不過，校方特別安排驚喜，讓媽媽突然出現在教室裡，有學生看到媽媽出現，開心地立即上前送上香吻或擁抱媽媽，並送上康乃馨，反而讓媽媽又驚又喜。
弘文中學國中2年1班班長陳威儒的媽媽朱妮妮就笑說，孩子平常比較害羞，不擅長做肉麻的事，母親節多會送卡片祝賀，今天突然獻吻，讓她很驚喜。
吳育菁笑說，事前問孩子學校有要辦母親節替媽媽洗腳之類的慶祝活動嗎？孩子還說，學校沒有辦活動，就算有，你也不要來，沒想到竟會獻吻，嚇一跳，以往母親節，孩子都會問「媽媽喜歡什麼？我送你，但限100元以內的禮物，因為我經濟拮据」但有心最重要，所以孩子在母親節送她最愛吃的滷味，就很開心。
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