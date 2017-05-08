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新北稽查月子餐及嬰兒副食品 3件不合格

2017-05-08  12:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今年初啟動月子餐暨網購嬰兒副食品專案稽查，環境衛生方面，有20家初查不合格，經輔導，仍有5家待複查，成品部份，有3件大腸桿菌或大腸桿菌群超標，須限期改善，若複驗仍未通過，將依食品衛生安全管理法開罰3萬元至300萬元。

衛生局副局長許朝程指出，經調查，轄內月子中心共43家，其中13家自設廚房，22家是外來供應商，包含5家在外縣市，查核結果，環境衛生有1家不合格，為陳媽媽月子餐，成品有2家不合格，分別是陳媽媽月子餐及懷恩國際開發有限公司，須等待複驗。

此外，本次查核新北市8家嬰兒副食品業者，環境衛生方面，有天晴興業公司、上昊食品有限公司、嘉貫國際有限公司、諾堡國際有限公司等4家初驗不合格，須限期改善、等待複查，成品部份，日安媽媽食品館初驗不合格，待複驗。

許朝程表示，業者環境衛生缺失項目包括地面不潔、天花板油漆剝落、沒有病媒消毒紀錄、食材未離地存放、冷凍庫地面髒污、垃圾桶及廚餘桶未加蓋等，若未限期改善，將依食品衛生安全管理法第44條開罰6萬元至2億元；成品不合格主要是大腸桿菌或大腸桿菌群超標，若複驗仍不合格，將依食品衛生安全管理法第48條，開罰3萬元至300萬元。

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  • 新北市稽查月子餐供應業者，有2家成品不合格，須等待複驗。圖為月子餐養血鱸魚湯示範作法，與新聞無關。（記者賴筱桐攝）

    新北市稽查月子餐供應業者，有2家成品不合格，須等待複驗。圖為月子餐養血鱸魚湯示範作法，與新聞無關。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市稽查嬰兒食品業者，成品部份有一家初驗不合格，待複驗。圖為嬰兒食品示範作法，與本新聞無關。（記者賴筱桐攝）

    新北市稽查嬰兒食品業者，成品部份有一家初驗不合格，待複驗。圖為嬰兒食品示範作法，與本新聞無關。（記者賴筱桐攝）

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