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17歲台女小提琴家 獲保加利亞音樂大賽首獎

到德國留學的17歲台灣少女黃詠雩（左）甫拿下德國保加利亞國際音樂大賽，在15到19歲組別中拿下首奬及最佳詮釋獎，其恩師台灣藝術大學小提琴教授吳璧如（右）也與有榮焉。（吳璧如提供）

2017-05-08  12:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕17歲的台灣小提琴家黃詠雩，12歲就遠赴德國進修，歷經多年努力，日前參加保加利亞國際音樂大賽，拿下15到19歲組別的首獎與最佳詮釋獎，成為該獎項第一位獲獎的台灣人。

黃詠雩恩師、台灣藝術大學小提琴教授吳璧如表示，6年前指導黃詠雩時便很賞識她，因此鼓勵她國小畢業12歲出國深造，成了德國科隆音樂院年紀最小的華人，吳壁如回憶，她對音樂懷抱熱情，每個階段不斷超越自我，幾年前獲德國斐迪南基金會音樂首獎，去年拿下德國青年音樂大賽第1名，如今又再獲得保加利亞國際大賽首獎。

吳璧如說，保加利亞國際大賽1986年開辦，2年舉辦1次，而黃詠雩日前出賽，透過嚴謹賽程，從預賽要演奏3首不同時期樂曲，複賽要演出當地音樂家作品，決賽更要與樂團協奏一首完整的小提琴協奏曲，黃詠雩一路過關斬將，最終拿下15到19歲組別的首獎以及最佳詮釋獎，更是該賽事30年來第1位獲得首獎的台灣音樂家，對此感到與有榮焉。

17歲的黃詠雩拿下德國保加利亞國際音樂大賽中，以小提琴演奏拿下15到19歲組別的首奬及最佳詮釋獎，是台灣首位拿下此獎項的音樂家。（吳璧如提供）

17歲的黃詠雩拿下德國保加利亞國際音樂大賽中，以小提琴演奏拿下15到19歲組別的首奬及最佳詮釋獎，是台灣首位拿下此獎項的音樂家。（吳璧如提供）

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