愛看「一把青」 體育班女學生考上空軍官校
2017-05-08 11:50
竹崎高中學生林佳慧（右2）錄取空軍官校飛行組理工軍費生，校長郭春松（右1）及教官黃菁杉（左1起）、導師李孟亭今天向她恭賀及勉勵。（記者曾迺強攝）
〔記者曾迺強／嘉義報導〕空軍官校正期班飛行組今年招生放榜，熱愛羽球運動及夢想翱翔天際的嘉義縣竹崎高中體育班學生林佳慧，錄取理工組軍費生，校長郭春松及師長今天向她恭賀及勉勵。
空軍官校今年招收9名軍費飛行生，林佳慧得知如願錄取相當開心；她說，自小嚮往當軍人，常看相關書籍及國劇「一把青」、好萊塢電影「超級戰艦」等軍事相關影片，今年初參加國防部「菁英專案」官校體驗營，確定朝飛官路邁進。
導師李孟亭說，林佳慧今年雖以學測個人申請及運動績優招生錄取清華大學、高雄大學及屏東大學，但她仍不放棄飛行夢，很開心她考取空官；校長郭春松表示，林與雙胞胎弟弟林佳煌在同班就讀，弟弟今年也以體育班第一名成績透過繁星推薦錄取台灣師範大學體育學系，姊弟都有好成績很不簡單。
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