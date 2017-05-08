11日南部萬安演習 高鐵台南、高雄站外交管

2017-05-08 12:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣高鐵今天宣布，為配合5月11日下午13時30分到14時在南部地區（範圍包括：台南市、高雄市）舉行的萬安40號演習，高鐵台南站、左營站的聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將在演習時段，配合交通管制暫停行駛。

台灣高鐵表示，演習期間高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也維持正常作業，請期間前往高鐵台南站、左營站搭車的旅客提前到站，避免延誤既定行程。另，5月11日下午13時30分至14時演習時段到離站的旅客，請配合憲、警及站務人員引導，在車站稍候。