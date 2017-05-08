| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
區間走揚 新台幣中午暫收30.152元
 首頁 > 生活

上億元巨木活化石當店招 屏市烏木古物館超霸氣

上億元巨木活化石當店招，屏東南區烏木古物館超霸氣。（記者葉永騫攝）

2017-05-08  11:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕兩棵6000年以上歷史、價值上億元的巨木活化石今天放置到新開幕的屏東市南區烏木古物館的大門作為店招，超霸氣的作法吸引了許多人的圍觀，董事鄭志聰表示，這兩棵巨木活化石都是台灣新北市出土的巨木，但樹種無法鑑定出來，由於重量達到15噸，店內還有防盜設施，不怕竊賊來偷。

從事古玩木頭雕刻品生意的南區烏木古物館董事鄭志聰說，4年前新北市樹林區建築工地挖出一批巨木活化石，他購買了107噸，共8棵完整的巨木化石及段木，送往上海博物館、屏東科技大學進行碳14年代鑑定及樹種鑑定，年代確認有6000～6500年的歷史，而樹種則因為樹木已碳化，無法鑑定出是那一種樹木，只能說是陰沈木或碳化木，但他將部分的段木進行雕刻時，發現這批巨木應該是不同的樹種，因為有的材質比較沈、有些顏色黑亮、有些則是較明亮，他根據木頭的特性做成不同的木雕藝品，由於每項作品都有木質及相關證明，相當受到市場的歡迎，近期因為店面搬遷到忠孝路與瑞光路交叉口，今天才動用大型吊車從新北市連夜載運這兩棵巨木活化石放在店門口作為店招，也讓大家開開眼界。

鄭志聰表示，他喜歡收集古玩及木頭，店內還珍藏有清朝縣令的辦案桌、古畫、雕刻木椅、珍貴大花瓶等，都是早期從中國、香港購買回台，看到這些古代的精品工藝，常讓他嘆為觀止，也歡迎大家前往參觀。

相關影音

廣告
  • 位於屏東市忠孝路與瑞光路交叉口的南區烏木古物館將上億元巨木活化石當店招。（記者葉永騫攝）

    位於屏東市忠孝路與瑞光路交叉口的南區烏木古物館將上億元巨木活化石當店招。（記者葉永騫攝）

  • 鄭志聰將部分的巨木活化石雕刻成精美藝品。（記者葉永騫攝）

    鄭志聰將部分的巨木活化石雕刻成精美藝品。（記者葉永騫攝）

  • 巨木活化石送往屏科大的檢驗報告書。（記者葉永騫攝）

    巨木活化石送往屏科大的檢驗報告書。（記者葉永騫攝）

  • 清朝縣令的辦案桌放在店內相當醒目。（記者葉永騫攝）

    清朝縣令的辦案桌放在店內相當醒目。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巨木活化石 活化石
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：上億元巨木活化石當店招 屏市烏木古物館超霸氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.