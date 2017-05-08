上億元巨木活化石當店招 屏市烏木古物館超霸氣
2017-05-08 11:43
上億元巨木活化石當店招，屏東南區烏木古物館超霸氣。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕兩棵6000年以上歷史、價值上億元的巨木活化石今天放置到新開幕的屏東市南區烏木古物館的大門作為店招，超霸氣的作法吸引了許多人的圍觀，董事鄭志聰表示，這兩棵巨木活化石都是台灣新北市出土的巨木，但樹種無法鑑定出來，由於重量達到15噸，店內還有防盜設施，不怕竊賊來偷。
從事古玩木頭雕刻品生意的南區烏木古物館董事鄭志聰說，4年前新北市樹林區建築工地挖出一批巨木活化石，他購買了107噸，共8棵完整的巨木化石及段木，送往上海博物館、屏東科技大學進行碳14年代鑑定及樹種鑑定，年代確認有6000～6500年的歷史，而樹種則因為樹木已碳化，無法鑑定出是那一種樹木，只能說是陰沈木或碳化木，但他將部分的段木進行雕刻時，發現這批巨木應該是不同的樹種，因為有的材質比較沈、有些顏色黑亮、有些則是較明亮，他根據木頭的特性做成不同的木雕藝品，由於每項作品都有木質及相關證明，相當受到市場的歡迎，近期因為店面搬遷到忠孝路與瑞光路交叉口，今天才動用大型吊車從新北市連夜載運這兩棵巨木活化石放在店門口作為店招，也讓大家開開眼界。
鄭志聰表示，他喜歡收集古玩及木頭，店內還珍藏有清朝縣令的辦案桌、古畫、雕刻木椅、珍貴大花瓶等，都是早期從中國、香港購買回台，看到這些古代的精品工藝，常讓他嘆為觀止，也歡迎大家前往參觀。
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