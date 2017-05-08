聯合國樂成果發表會 南市2校展現家人般情誼

台南市海東國小與安南國中舉行聯合國樂成果發表會。（記者劉婉君攝）

2017-05-08 11:09

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市海東國小與安南國中國樂團發展有成，兩校以「家」為主題，舉行聯合成果發表會，連結兩校情感，表現也獲得師長肯定。

聯合成果發表會在國立台南生活美學館舉行，由就讀台南女中一年級的安南國樂團校友周昀柔和吳立安導聆主持，兩人雖然首次登台，表現頗有大將之風，贏得滿堂彩。

為讓安南區的孩子有機會學習國樂，海東國小校長劉珍琳4年半前成立國樂團，安南國中隔年也在校長郭憲璋支持下成立國樂團，使海東的孩子畢業後也能繼續接觸國樂。

校方表示，兩校3年來以音樂結緣，國樂團由音樂總監倪永震教授、指揮沈育賢指導，除了聯合培訓，也共同參與台江文化季、朝興宮、普法道濟寺等演出，孩子與老師、家長宛如一家人，因此，這次聯合發表會以「家」為主題。

海東國小國樂團去年勇奪台南市國小國樂合奏B組第一名，並獲全國音樂比賽優等。安南國中國樂團在南市比賽也有佳績。發表會由海東國小國樂團「吼春」揭開序幕，安南國中國樂團接著演出「台灣追想曲」，最後兩校運用傳統樂器特性及不同組合方式合奏童謠「家」，氣氛溫馨。兩校校長與倪永震也一起合唱愛拚才會贏。

出席的校友們也約定明年共組校友團參與演出。