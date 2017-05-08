日圓重現0.26字頭 專家籲：想換就別再等！

今日台銀日圓現金賣出價一度又來到0.2699元，外匯交易員建議哈日族別再等待，想換日圓就要趕快換。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-05-08 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕日圓上週出現0.26字頭價位，讓不少哈日族前往換匯，不過因為賣出價被哈日族「買回」0.27元之上，讓不少「來不及出手」的哈日族十分扼腕，今日台銀日圓現金賣出價一度又來到0.2699元，外匯交易員建議哈日族別再等待，想換日圓就要趕快換。

根據《中央社》報導，上週新台幣兌日圓匯率創下一年半以來低點，出現0.26字頭，台銀現金賣出價最低來到0.2691元，吸引許多哈日族前往換匯，上週台銀日圓現鈔賣出量因此比平日多出3.5倍，甚至有部分分行「無鈔可換」的情況，日圓現金賣出價也因此被哈日族「買回」0.27元之上，不少「來不及出手」的哈日族十分扼腕。

今日早盤台幣升值，日圓因法國總統大選結果符合市場預期、避險情緒降低導致續貶，今日日圓現金賣出價又跌破0.27字頭，截至今日11點12分，台銀日圓現金賣出價為0.2699元。外匯交易員指出，此波日圓兌美元貶幅有機會出現反彈，新台幣可能回檔走弱，目前的日圓現金賣價已經「很好了」，不必期待會有2年前的0.25元低點，想換就要趕快換。