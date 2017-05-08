| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
區間走揚 新台幣中午暫收30.152元
 首頁 > 生活

開啟新視界 建設公司助南市弱勢童配眼鏡

南市學生裸視不良率超過半數，永龍建設公司捐助南市弱勢學生配戴眼鏡。（記者王涵平攝）

2017-05-08  11:05

〔記者王涵平／台南報導〕南市學生裸視不良率超過半數，永龍建設公司捐助南市弱勢學生配戴眼鏡，近400位學生受惠，保護學生眼睛不受傷害。

南市教育局指出，南市學生祼視不良率約54.51%，國小約45.33%，國中高達73.03%，眼睛是靈魂之窗，有效防止視力惡化，培養正確用眼習慣，相當重要。

捐助配鏡活動今日在新東國小舉行，由學童精彩表演揭開序幕，有113所小型學校近400位學生參加，結合文雄眼鏡公司到校巡迴配戴，校長林秋美特別感謝各界對偏鄉小校學童的關懷。

考量學生的活動性高，鏡架採用超彈性材質，防止眼鏡斷裂傷害臉部，鏡片安全耐撞、透光率高，兼具抗紫外線、抗輻射電磁波。永龍建設公司董事長吳福明希望每學年都能持續辦理學子免費配鏡活動。

廣告
  • 近400位學生受惠，保護學生眼睛不受傷害。（記者王涵平攝）

    近400位學生受惠，保護學生眼睛不受傷害。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：開啟新視界 建設公司助南市弱勢童配眼鏡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.