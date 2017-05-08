開啟新視界 建設公司助南市弱勢童配眼鏡
2017-05-08 11:05
南市學生裸視不良率超過半數，永龍建設公司捐助南市弱勢學生配戴眼鏡。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕南市學生裸視不良率超過半數，永龍建設公司捐助南市弱勢學生配戴眼鏡，近400位學生受惠，保護學生眼睛不受傷害。
南市教育局指出，南市學生祼視不良率約54.51%，國小約45.33%，國中高達73.03%，眼睛是靈魂之窗，有效防止視力惡化，培養正確用眼習慣，相當重要。
捐助配鏡活動今日在新東國小舉行，由學童精彩表演揭開序幕，有113所小型學校近400位學生參加，結合文雄眼鏡公司到校巡迴配戴，校長林秋美特別感謝各界對偏鄉小校學童的關懷。
考量學生的活動性高，鏡架採用超彈性材質，防止眼鏡斷裂傷害臉部，鏡片安全耐撞、透光率高，兼具抗紫外線、抗輻射電磁波。永龍建設公司董事長吳福明希望每學年都能持續辦理學子免費配鏡活動。
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