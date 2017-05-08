遠航狀況多 立委憂無預警停飛再度上演
2017-05-08 11:01
〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空上週因空服員集體請假，導致許多班機取消，現又被民航局指出8架飛機只有14架引擎，明顯不合規定，交通委員會今天有多名立委關切此事，有立委擔心，遠航會不會再度無預警停飛，還有立委質疑，遠航在維修和新機隊等事情一再跳票，民航局都無可奈何嗎?
立委鄭寶清質詢時表示，遠航最近狀況這麼多，代表財務出了問題，擔心會像復興航空一樣無預警停飛；立委陳歐珀也表示，遠航上週因空服員事件緊急取消班機，民眾都在擔心這個禮拜會不會再發生一樣的事，要求民航局做好準備措施和溝通協調。
交通部次長王國材回應，交通部和民航局都在特別注意遠航，這次也發現遠航請假規定只要3小時前告知就能請假，因此才會發生集體請假事件，民航局也會特別注意。
立委林俊憲也質疑，遠航到底有沒有飛安問題?遠航平均機齡22年，華航平均機齡只有8年、長榮6年，所以遠航不僅誤點率最高同時也是民眾投訴案件最多的航空公司，現在又說引擎數不夠，難道民航局要等飛安事件發生，才要有所作為嗎?
民航局表示，遠航因異常事件多，備料不足，所以日前才限制其飛行時數，以做充分維修，民航局同時也要求遠航更換機型，預計年底會有兩架ATR上線。王國材則表示，遠航曾向民航局表示，因機型較舊，引擎不容易買到，但飛安絕對不容許馬虎，民航局會再要求遠航。
林俊憲說，遠航從維修到新機隊引進都一再跳票，根本不甩民航局，要求民航局一定要有所作為。
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