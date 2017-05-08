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苗栗看守所客家肉粽夯 端午節前熱銷6萬個

端午節前夕，苗栗看守所一天生產客家肉粽約2000到2500個，供應市場需求。（記者張勳騰攝）

2017-05-08  10:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗看守所為傳承在地客家美食，在所內創立1間「食品工場」，聘請各界小吃傳藝師傅入所指導，客家肉粽是主要熱銷食品，1年生產約7萬個，每年端午節前夕，更是全國各矯正機關必訂的美食，光是端午節前夕熱銷6萬個，13位收容人1天趕工生產約2500個。

苗栗看守所長楊方彥指出，所內研發的客家肉粽是採用黏糯米、老菜脯及後腿肉、香菇製成，有著濃濃的客家味，後來再研發出手工麻糬、手工水餃、蛋捲及客家肉粽等，口味多元。

楊方彥指出，手工水餃有韭菜、高麗菜，玉米搭配前腿絞肉，料多實在；蛋捲有抹茶、原味、肉鬆、咖啡、芝麻等，提供消費者多元選擇，手工麻糬更是口感綿細，冷藏可保存10天，有著濃濃的客家味。上述產品價格除客家肉粽一顆25元外，其餘價格在每盒（包）110元至150元不等。

作業科長黃偉智表示，端午節前夕，所內接獲客家肉粽大量訂單，最近每天生產2000到2500個，端午節前夕就生產約6萬個，供應市場需求。

所方花了半年時間成功研發冷凍「水晶餃」，並且已通過弘光科技大學食品檢驗合格，預計6月中旬上市。所長楊方彥指出，苗栗市有知名「水上人家」美食街，其中最令人印象深刻的美食晶瑩透亮的「水晶餃」，淋上醬油拌辣椒就讓人食指大動。

看守所秘書許茂雄指出，苗栗看守所將技藝融入於教化中，不僅傳承在地客家美食，也讓收容人習得一技之長，將來重返社會就業能有競爭力。

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  • 端午節前夕，苗栗看守所全面加工生產應景的客家肉粽。（記者張勳騰攝）

    端午節前夕，苗栗看守所全面加工生產應景的客家肉粽。（記者張勳騰攝）

  • 苗栗看守所新研發的水晶餃（左），並通過食品檢驗合格。（記者張勳騰攝）

    苗栗看守所新研發的水晶餃（左），並通過食品檢驗合格。（記者張勳騰攝）

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