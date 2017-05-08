苗栗看守所客家肉粽夯 端午節前熱銷6萬個
2017-05-08 10:59
端午節前夕，苗栗看守所一天生產客家肉粽約2000到2500個，供應市場需求。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗看守所為傳承在地客家美食，在所內創立1間「食品工場」，聘請各界小吃傳藝師傅入所指導，客家肉粽是主要熱銷食品，1年生產約7萬個，每年端午節前夕，更是全國各矯正機關必訂的美食，光是端午節前夕熱銷6萬個，13位收容人1天趕工生產約2500個。
苗栗看守所長楊方彥指出，所內研發的客家肉粽是採用黏糯米、老菜脯及後腿肉、香菇製成，有著濃濃的客家味，後來再研發出手工麻糬、手工水餃、蛋捲及客家肉粽等，口味多元。
楊方彥指出，手工水餃有韭菜、高麗菜，玉米搭配前腿絞肉，料多實在；蛋捲有抹茶、原味、肉鬆、咖啡、芝麻等，提供消費者多元選擇，手工麻糬更是口感綿細，冷藏可保存10天，有著濃濃的客家味。上述產品價格除客家肉粽一顆25元外，其餘價格在每盒（包）110元至150元不等。
作業科長黃偉智表示，端午節前夕，所內接獲客家肉粽大量訂單，最近每天生產2000到2500個，端午節前夕就生產約6萬個，供應市場需求。
所方花了半年時間成功研發冷凍「水晶餃」，並且已通過弘光科技大學食品檢驗合格，預計6月中旬上市。所長楊方彥指出，苗栗市有知名「水上人家」美食街，其中最令人印象深刻的美食晶瑩透亮的「水晶餃」，淋上醬油拌辣椒就讓人食指大動。
看守所秘書許茂雄指出，苗栗看守所將技藝融入於教化中，不僅傳承在地客家美食，也讓收容人習得一技之長，將來重返社會就業能有競爭力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 醫病》每天2茶葉蛋1包鹽酥雞 他DIY時小老弟竟軟了...
- 少子化教室空空 北市將普設公幼2歲專班
- 11日南部萬安演習 高鐵台南、高雄站外交管
- 日圓重現0.26字頭 專家籲：想換就別再等！
網友回應
熱門新聞
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 催繳管理費不當 判3月得易科罰金9萬元
- 「見死不救」撞死國道2工人 自稱被驅離沒肇逃
- 木工扮假檢察官詐財 遭判刑1年1月
- 日本40歲足球國寶吃香 時尚圈男女通殺
- 4月出口有撐 可望連7紅、雙位數成長
- MLB》悶了9場第12轟終出爐 坦姆斯準完全打擊退海盜
- Wells Fargo錦標賽》哈曼Brian Harman出人意料長推進洞奪走冠軍
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 39歲馬克宏得票率66％ 法國史上最年輕總統
- 板橋果菜市場開幕 攤商盼降管理費
- 自由共和國》安大維（David An）美國對台軍售的三大迷思
- 3粒50元 檳榔價高引竊賊
- 反年改陣營轟林萬億可領18趴 黃國昌：印證應加速年改
- 重稅＋帝寶崩盤 華票大樓不蓋豪宅
- 陳女缺錢騙當鋪、騙銀行被起訴
- 心疼媽被欺負 劉子千「要做個男人」保護甄珍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most government apps ‘vulnerable’
- 攻擊北韓基地 日擬部署戰斧飛彈
- 特勤高手過不了這關！收小三嘿咻判2年半
- 金門迎城隍登場 浯島超熱鬧
- 罵人三字經帶紅包來和解 省了7.5萬元
- 布魯克林約會大8歲女星 洩行蹤雙雙閃人
- 自由廣場》（澄社評論）CAS驗證納入戴奧辛檢測？
- 路邊的「警花」不要看 瞄一眼四條通緝犯栽了！
- 無WHA邀請函 將升高兩岸情勢
- 染指女兒緩刑竟再犯 獸父涉恐嚇等罪被起訴
- 半癱險毀他一生 他唱歌找回自己
- 台積電股價攻達200元 市值5.18兆創紀錄
- 日擬與東協貨幣互換 因應流動性不足危機
- 男子個人射箭》首度參賽金讚! 小鮮肉力退奧運國手
- 遭擄3年 奈國82女學生獲釋
- 《感性時間》最終集 陳凱倫追思李季準
- 防治登革熱 入夏稽查病媒蚊 2工地被開單
- 中職》陽冠威烏龍球 美國媒體也撰文報導
- 打腫臉充胖子！他盜刷女友信用卡買新手機送女友
- 外資續加碼 4月淨匯入12.74億美元
- 〈辦公室療癒站〉一枚一戰績 品味集郵趣
- MLB》潘姆致勝2分砲 紅雀14局延長賽退勇士（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：苗栗看守所客家肉粽夯 端午節前熱銷6萬個
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分