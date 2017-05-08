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反12海浬禁用魚槍 台東漁民抗議「愚業鼠」

漁民抗議。（記者黃明堂攝）

2017-05-08  10:57

［記者黃明堂／台東報導］漁業署擬規定12海浬內禁止使用魚槍，台東各路漁民與縣議會今天串聯抗議，帶「槍」痛批「愚業鼠」，疾呯政府停止不當管制，不要把魚槍污名化。

漁業署於3月間預告訂定「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，其中規定12海浬內海域禁止使用魚槍，綠島漁民首先發難抗議後，台東沿海漁民陸續發聲，立委劉櫂豪及縣議長饒慶鈴也先後召開座談會，彙集民意，要中央聽取漁民心聲。

包括綠島及新港區漁會的漁民近300人今天上午集結在縣議會前共同發聲，議長饒慶鈴，副議長陳宏宗與許進榮、陳志峰、王飛龍、謝賢裕、田石雄等縣議員支持漁民立埸。

現場高掛抗議布條，痛批「腦殘政府官逼民反」，主張「保障憲法人民基本權利」，帶來7把魚槍，並放了一隻「愚業鼠」諷刺漁業署。

漁民說，一把魚槍1天射不到10條魚，只想貼補家用，何來破壞生態？憲法賦予人民可自由狩獵謀生的權利，此管制措施剝奪了人民使用魚槍、魚叉在水中獵魚維生。綠島人田亦生說，魚槍文化是代代相傳，他從小就射魚，從無趕盡殺絕。為何飛魚祭政府就保護，非原住民射魚就是破壞生熊？打魚的人都是挑需要的魚來抓，是屬於高選擇性的魚法，比起拖網圍網，魚槍狩獵乃是永續魚法。漁民鄭志傑說，政府可以限制射獵魚種，但不應限12海浬。

饒慶鈴表示，議會將行文行政院停止制訂不當措施，並要求中央政府應到台東開公聽會，而非在台北。

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「愚業鼠」成漁民眾矢之的。（記者黃明堂攝）

縣議長饒慶鈴支持漁民。（記者黃明堂攝）

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