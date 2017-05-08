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景氣回溫 高雄和發產業園區出現搶購潮

高雄市長陳菊參加和發產業園區廠商動土典禮。（資料照，記者葛祐豪攝）

2017-05-08  10:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕景氣回溫，加上政府推出前瞻建設、擴大公共支出積極作多，高雄和發產業園區出現搶購潮，預估「和春基地」的銷售率很快就可突破50%。

高雄市經發局全力推動和發產業園區「和春基地」，近來十分搶手，其中一處1300坪的三角窗方正基地，更出現4搶1熱潮，搶購業者包括金屬、材料科技、美容保養品等業者，搶得先機的業者，看完土地不到2天，就立即匯款提出申購。

合發土地開發公司總經理張俊良分析，國內外經濟景氣逐漸回溫，加上政府推出前瞻建設、擴大公共支出積極作多，廠商購地詢問度不斷增加，以和春基地已公告區域，已經完成申購的有15家，考慮中的至少有11家，預估和春基地的銷售率很快就可突破50%。

高雄市經發局強調，和發產業園區是近20年來，高雄市政府首度新開發的工業區，交通便利，位在88快速道路大發工業區交流道旁，價格又較鄰近工業用地便宜，可提供產業用地92.47公頃。

經發局指出，和發園區用地以出售為主，標售為輔，平均每坪8.8萬元的價格具一定優勢，若景氣持續審慎樂觀，近來廠商的搶購熱潮將持續發酵。詳情可上和發園區網站查詢。

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