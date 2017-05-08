推銷宜蘭之美 宜蘭市長江聰淵11日赴美訪姊妹市

2017-05-08 10:44

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市長江聰淵將在5月11日率團前往美國姊妹市黎霧市考察訪問，江聰淵將帶著宜蘭在地工藝家精心打造的黃銅天鼓，與宜蘭市黎霧橋花海風景照片前往，當代樂坊並將在黎霧市舉辦兩場音樂演奏會，江聰淵說，希望讓美國友人透過台灣民謠演出認識宜蘭。

宜蘭市與美國堪薩斯州黎霧市從1988年締結姊妹市，宜蘭市公所表示，2003年黎霧市政府特地在他們的城市新闢一處面積5公頃的公園，取名為「宜蘭公園」，紀念姊妹市情誼，宜蘭市也將外環道路跨越宜蘭河的新建鋼構大橋取名為「黎霧橋」，並立碑紀念。

去年10月黎霧市長佩吉．鄧恩帶著市議員組團訪問宜蘭市並邀請宜蘭市也到黎霧市參訪，宜蘭市在江聰淵帶隊下，5月11日即將出發，當代樂坊也將一同前往，將演奏小城故事、望春風等台灣民謠，宜蘭市也準備黎霧橋花海風景照，以及宜蘭市中小企業創新育成中心合作的Sine.天鼓工作室出品的黃銅天鼓，還有去年黎霧市長與蔡英文總統的合照，附上總統的親筆簽名。

江聰淵說，城市外交是拓展台灣與宜蘭能見度的務實途徑，此行會向美國友人介紹丟丟銅蘭城國際音樂節，希望他們有機會也可以來宜蘭參加國際活動，希望帶著宜蘭的天鼓工藝，讓外國朋友體驗到宜蘭文化之美。

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