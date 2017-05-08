重度身心障礙者組樂團 到校園生命分享

2017-05-08 10:34

［記者王秀亭／台東報導］慎修養護中心7名重度以上身心障礙者，多年來以音樂培養出自信，從中找到生活重心，在社工員的鼓勵下，走進校園、機關、社團，展現學習成果，同時和大家分享自己的生命故事，盼以生命影響生命。

「原以為我只能在機構裡等死，想不到音樂讓我拋開悲傷，還能站上舞台表演。」慎修VAVI樂團班長阿良因工作遭挖土機壓傷，致下肢癱瘓，龐大醫療費用，拖垮家中經濟，無奈之下住進養護機構，曾經自暴自棄，不願參與任何活動，4年前，社工員李玉美鼓勵阿良學排笛，阿良一玩就上癮，成了樂團老班底。

排笛只是開端，阿儒、小芬等成員陸續加入，所有成員都是重度以上身心障礙者，有的吹排笛，有的打竹鼓、竹鐘，每週2次的練習成了團員最期待的活動，看著團員玩出心得，「走出機構分享音樂與生命故事的時機到了。」只要有邀請，李玉美與團員們一定排除萬難到校園或機構裡表演。

日前VAVI樂團前進康樂國小，情歌組曲、望春風、奇異恩典等一首接著一首演奏，小朋友聽得開心，報以熱烈掌聲，六年乙班導師楊鎮豪說，藉由樂團成員分享克服身心障礙，享受音樂帶來的信心與樂趣，讓學生有更多的成長與體會。

慎修養護中心主任涂春娥表示，VAVI樂團今年將陸續走進校園，平時接受各界協助的團員們不僅有回饋社會的機會，透過生命故事分享，更能產生正能量，願意讓樂團表演的單位可向慎修聯繫。

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