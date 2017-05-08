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全中運金牌數直直落 高市議員促設體育局

教育局長范巽綠說明全中運成績初步檢討內容。（記者王榮祥攝）

2017-05-08  10:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市本屆全中運金牌數逐年下滑，今年僅36面、比103年55金差很大，6都中也只比台南好﹔高市議員沈英章大聲疾呼市府應成立體育局，給予在地體育界更多支持，沈英章也進一步質疑，這問題追了2年多，怎麼還沒消息﹖

高市府動員4位官員回應，先是研考會主委劉進興上陣，表示市府持續評估中，最近應會有結果﹔副市長許立明指出，即使未來成立體育局，屬於學生體育事項的全中運仍可能歸屬教育局管理﹔市長陳菊則提醒，以前全中運成績很好時並沒體育局，全中運金牌數跟體育局應沒直接關連，不過陳菊表態願意評估。

教育局長范巽綠說明，初步檢視比賽結果，部分項目成績有進步，部分疑因同時間有其他比賽、導致選手無法參與全中運，教育局會再檢討，未來可能推動體育班發展亞奧項目、社團發展一般項目。

沈英章強調，自己出身體育界，所以很關心在地體育，高雄有很好的條件與人才，希望市府能正視、帶動體育，他認為能鼓勵學生、民眾多運動，間接可也可減少吸毒機率。

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  • 高市議員沈英章長期關切體育發展。（記者王榮祥攝）

    高市議員沈英章長期關切體育發展。（記者王榮祥攝）

  • 高市全中運金牌數逐年下滑。（記者王榮祥攝）

    高市全中運金牌數逐年下滑。（記者王榮祥攝）

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