2房「共用」1冷氣較省電？ 網友：更耗電

泰國一間公寓在兩個房間的隔牆上安裝了一台「共用」的冷氣。（圖擷取自《泰國世界日報》）

2017-05-08 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一間公寓的屋主在兩相鄰的房間隔牆上鑿洞、安裝一台「共用」冷氣，讓兩個房間各享「半台」的出風口，引起網友們討論。

根據《泰國世界日報》報導，在這間公寓裡，兩個房間之間的隔牆上有個大洞，這個大洞竟是屋主為了安裝「共用」冷氣所鑿的，有網友笑稱這樣可以省電，也有人擔心「如果只有一間想吹怎麼辦」、「沒有隱私」、「隔音不好」等問題。

不過，有專業的網友提出見解表示：「冷氣運轉時會依照室內溫度調整。而這樣分兩台，冷氣機只會依照其中一邊的溫度去調整。如果感應器那間出風口積灰塵，則溫度會下降不夠。冷氣會認為不夠冷，所以一直輸出降溫。而沒有感應但出風順暢的那間則會溫度過低。並且冷氣高功率運轉不停。另外，更慘的是房間如果西曬或頂樓，或者兩間加起來坪數過大，超過冷氣噸數負荷。則一開冷氣就持續高功率運轉，溫度還降不下來。變成只有出風口會冷，但距離出風遠一點就會熱。根本沒有冷氣應有的效率。只是浪費電而已。」

另一位網友也表示：「我也遇過有客人家冷氣也是這樣裝，基本上隔間不可能是文章所說的水泥牆，比較有可能的狀況是原本一個大空間，冷氣在正中間，後來改格局在中間用隔板分成兩個房間，才比較會有這種狀況。此法當下雖然省錢，但是根本無法達到想要的溫度，必需遷就右邊的房間使用者。再來就是，一旦故障，先拆隔間啦。」