5/8 各報重點新聞一覽

2017-05-08 06:40

自由時報

揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘

中部某私立高中楊姓男老師，先與班上女學生交往，再與同校的女老師結婚，受女作家林奕含事件影響，讓男師感到不安，打算與女學生切割以求自保，男師前天找女學生在車上談判，還準備水果刀，想藉苦肉計，自殘逼女學生分手，不料女學生不願意，奪刀自刺左胸，女學生目前還在加護病房觀察。

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參與WHA若受阻 美國可望為我發聲

世界衛生大會（ＷＨＡ）網路報名今天截止，我國迄未收到邀請函，情況並不樂觀。政府知情人士表示，若今年無法與會，會有多項備案，不僅安排主要國家在大會上為我發聲，衛福部長陳時中也將在當地召開國際記者會，表達台灣立場。

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官方APP 98個有資安高風險

由行政院及所屬部會、機關設置的行動軟體APP，共有一四四個，但有多個官方APP因軟體設計不當，潛藏高度資安風險，行政院最新清查結果顯示，在一四四個官方APP中，僅廿個通過所有的弱點檢測項目，有廿三個被檢測出具有四至六個弱點，另有一○一個被檢測出一至三個弱點。

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蘋果日報

當眾刁難羞辱 逼拔助聽器 劣師霸凌聽障童

北市一名小二聽障模範生，日前遭女教師刁難、霸凌，該師上課不僅拒絕佩戴可對應傳送FM音波的麥克風，還質疑聽障生「只要站近就能夠聽得到」，要他當眾拔下助聽器，坐教室後方的女導師目擊學生遭羞辱上前制止大吵，因而驚動校方，家長得知小孩被糟蹋也崩潰大哭，學校認定該師已侵害學生健康權，上周送考核會懲處。

「不要破壞我們一家三口」冷血 繼父虐2歲童命危

一名二歲男童，上周四昏迷被家人和鄰居送醫，醫院搶救發現男童顱內出血，渾身多處瘀青、腹部和下體都有菸疤，趕緊通報揭發母親及繼父疑似施虐，且繼父還冷血對男童說過「不要破壞我們一家三口」酸語，檢方前晚依重傷害罪嫌將兩人聲押獲准，社會處說，男童昏迷搶救中，已先安置其同母異父的六個月大弟弟。

聯合報

法大選 馬克宏可望勝出

法國七日舉行總統大選第二輪決選，此次大選與歐洲前途息息相關，因此特別受到國際矚目且氣氛緊張，預料卅九歲的中間派候選人馬克宏將擊敗極右派候選人瑪蘅．雷朋，成為法國史上最年輕總統。

不只是「下流老人」 你將成為「過勞老人」？

全台約有十三萬名退休勞工，月領的勞保年金不到一萬元，遠低於「貧窮線」；家戶所得最低的百分之廿、約一六六萬戶中，六十五歲以上老人就近半數達八十八萬戶。受少子化、高齡化衝擊，愈來愈多台灣老人因「政府養不起你、家人養不起你、退休後自己也養不起自己」，被迫重返職場，恐成「過勞老人」。

中國時報

國民黨主席選舉首場辯論會 5大提問說清楚

中國國民黨主席選舉將在5月20日進行投票，選情日趨白熱化，在兩場電視政見發表會後，包括國民黨主席洪秀柱在內的6位參選人，終於達成共識，同意接受中天電視台的邀請，出席本周三（10日）舉行的唯一一場國民黨主席選舉電視辯論會，公開答覆「兩岸定位」等5大問題。

法總統決選 馬克洪勝券在握

法國7日舉行總統大選第二輪投票，這是法國首度在緊急狀態下進行總統選舉，當局出動5萬名軍警強力維安。一般預料，若無重大意外，39歲的中間派「前進黨」候選人馬克洪可望擊敗極右派「國家陣線」候選人瑪琳．勒班，成為法國史上最年輕的總統。