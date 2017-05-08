天氣炎熱高溫達34度 午後有局部雷陣雨

中央氣象局指出，今天（8日）各地大多是多雲到晴的天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-08 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（8日）各地大多是多雲到晴的天氣，午後各地山區、北部、東半部地區有局部雷陣雨。溫度方面，白天各地高溫普遍達30度以上，台北盆地以及中南部地區可達33、34度。

氣象局表示，今天各地天氣多為多雲到晴，午後各地山區及北部、東半部地區有局部雷陣雨發生的機率。溫度方面，隨著風場再轉為偏南風，大環境更增暖，清晨嘉義以北及東半部低溫約21至24度間，南部低溫約25、26度，白天高溫將普遍達30度以上，尤其台北盆地和中南部更可來到33、34度。

氣象局預估，週二（9日）受北方低壓和鋒面系統影響，西半部沿海易有一波短暫小雨，午後各地山區以及北部、東半部地區則有局部雷陣雨。週三（10日）、週四（11日）鋒面遠離，台灣附近水氣減少，各地大致是多雲到晴的天氣，午後降雨範圍也較縮小。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天中南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 37 28 ~ 36 31 ~ 35 25 ~ 35

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多過量級。（取自氣象局網站）