| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結 39歲馬克宏得票逾65％ 法國史上最年輕總統
 首頁 > 生活

天氣炎熱高溫達34度 午後有局部雷陣雨

中央氣象局指出，今天（8日）各地大多是多雲到晴的天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-08  06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（8日）各地大多是多雲到晴的天氣，午後各地山區、北部、東半部地區有局部雷陣雨。溫度方面，白天各地高溫普遍達30度以上，台北盆地以及中南部地區可達33、34度。

氣象局表示，今天各地天氣多為多雲到晴，午後各地山區及北部、東半部地區有局部雷陣雨發生的機率。溫度方面，隨著風場再轉為偏南風，大環境更增暖，清晨嘉義以北及東半部低溫約21至24度間，南部低溫約25、26度，白天高溫將普遍達30度以上，尤其台北盆地和中南部更可來到33、34度。

氣象局預估，週二（9日）受北方低壓和鋒面系統影響，西半部沿海易有一波短暫小雨，午後各地山區以及北部、東半部地區則有局部雷陣雨。週三（10日）、週四（11日）鋒面遠離，台灣附近水氣減少，各地大致是多雲到晴的天氣，午後降雨範圍也較縮小。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天中南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
24 ~ 37 28 ~ 36 31 ~ 35 25 ~ 35

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多過量級。（取自氣象局網站）

今天中南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 氣象 氣象局
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：天氣炎熱高溫達34度 午後有局部雷陣雨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.