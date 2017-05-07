網紅的新屋國中810聯絡簿 今夏師母也來參一咖
網紅的新屋國中810聯絡簿，今夏師母也來參一咖。（圖擷取自新屋國中810聯絡簿）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋國中8年級導師陸昌孝，去年9月在班級粉絲頁上，PO出與學生在聯絡簿以詩詞對決內容，因大喊「我的腦漿快用完了」而爆紅後，陸昌孝持續和學生「對決」，今夏聯絡簿還增添新的生力軍，連師母也代夫出征加入戰局，讓原本想放棄的學生更有信心投入「對穿腸」的戰局。
陸昌孝說，5月初有學生暗諷導師腦筋空白想放棄了，沒想到下筆時又一篇接一篇，「想來一詩腦空白，左思右想心好煩，原想放棄不想詩，誰知下筆又一篇。」並由師母接手回應，「腦筋空白就該休，無思無緒卻成詩，每每都來這一招，存心氣死笨老師。」
在聯絡簿裡，師母不但消遣自己的丈夫是「笨老師」，還說「哈哈哈，我也會寫詩耶，但不會押韻」，讓陸昌孝有感而發寫下「老公腦漿不夠用，老婆代打罵我笨，這是招誰又惹誰，學生老婆傷我重。」
而隔天學生也不甘示弱留言「師母果真夠水準，借刀殺人露真心，面對如此笨老師，整他還比唸書勤。」陸昌孝也回說，「人笨才來當老師，若是聰明成醫師，回家處理聰明妻，怎會嫁給笨老師。」讓網友笑翻。
對此，還有網友加入筆戰，留言寫下：「老師學生鬥智力，師母不甘也發聲，三國鼎立拚高下，網友隔山看熱鬧，滿心歡喜又新奇」、「師生互動如此般好唸書，笨師聰母自嘲趣教好生，一言批來又回批一兩句，吟詩作對果真是好療癒」等對子，還相約要繼續在這本聯絡簿看下去。
網紅的新屋國中810聯絡簿，今夏師母也來參一咖。（圖擷取自新屋國中810聯絡簿）
網紅的新屋國中810聯絡簿，今夏師母也來參一咖。（圖擷取自新屋國中810聯絡簿）
網紅的新屋國中810聯絡簿，今夏師母也來參一咖。（圖擷取自新屋國中810聯絡簿）
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