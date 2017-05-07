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高雄一日農夫搭「通靈少女」熱潮 推農村版電競大賽

鳳山高中學生玩起農村版的電競大賽。（記者陳文嬋攝）

2017-05-07  23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」搶搭電視劇「通靈少女」熱潮，結合時下熱門網路遊戲爐石戰記，今年首推電競大賽行程，將於5月28日酷炫登場，由鳳山高中電競社團搶先體驗，邀請年輕人玩一場農村版的電競大賽。

高雄「一日農夫」體驗活動夯爆，今年搶搭電視劇通靈少女熱潮，市府農業局根據劇情內容，將於20日推出紅龜粿行程，走訪旗山老街，28日再推電子競技行程，將於旗山天鵝堡舉行。

農業局農村發展科長方啟峰表示，電競已是蓬勃發展的趨勢產業，教育部體育署將「電競技藝」納入「運動產業發展條例」，亞洲奧林匹克理事會也宣布將電競列為2022年杭州亞運的正式比賽項目，今年「一日農夫」發揮創意，結合農業與電競的農村體驗活動。

方啟峰指出，活動結合時下熱門網路遊戲爐石戰記，邀請鳳山高中電競社團安排賽程及比賽規則，更安排知名的電競講師，與民眾學手沖咖啡，一起喝咖啡、聊電競，民眾分組線上開打，透過臉書網路直播，與親友分享戰況。

方啟峰表示，比賽結束後，由天鵝莊園的達人，帶領民眾參觀綠意盎然的香草園，並下田採番茄，當起一日農夫，體驗採果樂趣，享受豐收的滋味。

方啟峰說，活動除了鬥智比賽，承辦單位也準備以顧眼睛為主題的農家風味餐，要讓玩家在專注使用眼力後，可以用食物照顧自己的靈魂之窗，號召年輕人深入農村，一起喝咖啡、玩電競，體驗不一樣的新玩法。

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  • 鳳山高中學生採番茄，當起一日農夫。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳山高中學生採番茄，當起一日農夫。（記者陳文嬋翻攝）

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