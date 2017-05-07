金門最大民俗慶典 「迎城隍」熱鬧登場
金門迎城隍登場，信眾不畏烈日沿途隨香。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門最大的民俗慶典、曾被文化部指定為「國家重要民俗活動」的金門「迎城隍」活動，今天在金城市封街登場，除了來自兩岸三地48個陣頭，金門反賭聯盟在路旁拉起「反賭」紅布條，也成另類亮點。
浯島邑主城隍遷治後浦337週年「迎城隍」活動，下午1時準時啟動，由遷治紀念旗領頭，范謝將軍、顏柳將軍、董牌爺等前導，縣長陳福海、議長洪麗萍、立委楊鎮浯及金防部指揮官郝以知中將等人，為城隍扛輦揭開序幕。
這場以傳統民俗為主的年度盛會，不僅金門金城鎮4境陣頭，還有來自台灣、中國福建的城隍神明及馬來西亞佛柔州的金同廈會館「逗陣」參與，其中不少陣頭，是由小朋友變裝成三國演義、七俠武義裡的傳奇人物，也有小朋友以西洋電影卡通主角現身。
一波波人潮，總計48個陣頭，需步行3.8公里，經過約14間宮廟，沿途鞭炮聲不斷，宛如一場盛大、熱鬧的嘉年華會。
一對從台中到金門的情侶，放棄了遊山玩水跟著隨行，發覺走了一個下午的金城鎮，就是曾被交通部觀光局票選的「台灣10大觀光小城」，覺得不虛此行；還有幾名車友，也是得知有這場盛會，提前2個月訂機位，專程到金門。
金門反賭聯盟等人在路旁拉起「反賭」的紅布條，十分醒目，縣長陳福海率隊經過時，也互動問候，成為活動中的另類「亮點」。
這場民俗節慶，適逢假日，主辦單位為使順利進行，幾乎把首善金城鎮幾條主要道路全部「封街」，加上大批觀光客，造成幾乎萬人空巷的罕見盛況。
地區幾家指標性的企業、商家也熱情襄贊，包括縣營金酒公司備有300袋平安米分送民眾，台開風獅爺商店街慨捐60萬元、昇恆昌免稅商店和金湖大飯店贊助遮陽帽及毛巾，為活動增色不少。
金門迎城隍登場，最知名的人力肩扛「蜈蚣座」隨行遶境到模範街。（記者吳正庭攝）
金門迎城隍活動有許多需要全家動員，小孩坐車、大人推車，孩子不管是幫大人擦汗或是親切的互動，相信大人再累都值得。（記者吳正庭攝）
金門迎城隍活動裡，不是只有大人的天下，許多小朋友可愛的身段更令人眼睛一亮。（記者吳正庭攝）
「十二婆姐」隊伍仍然是迎城隍裡受矚目的焦點之一。（記者吳正庭攝）
來自對岸中國的「健康操」動作整齊畫一。（記者吳正庭攝）
一名花車駕駛，既像「蔣公」、又像「國父」，被信眾說「化妝」功力比小孩還搶眼。（記者吳正庭攝）
金門最大的民俗慶典「迎城隍」活動登場，金門縣長陳福海（前排右3）、議長洪麗萍（前排右2）、立委楊鎮浯（前排右1）、金防部指揮官郝以知（後排右1）中將均到場參與。（記者吳正庭攝）
金門迎城隍登場，反賭人士在路旁拉布條表達「反賭」立場。（記者吳正庭攝）
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標題：金門最大民俗慶典 「迎城隍」熱鬧登場
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