高市學校營養午餐推「4章1Q」 9月1日上路
2017-05-07 23:33
〔記者陳文嬋／高雄報導〕食安問題頻傳，農委會推動學校營養午餐「4章1Q」，高市學校將於9月上路，由142所學校優先試辦，已達自設廚房學校比率5成8，採用符合規範的食材，讓學生吃得安全、家長能夠安心。
高市有358所國中、小學，市府農業局早於6年前推動在地食材，與教育局合作，鼓勵學校營養午餐採用在地食材，舉辦有機農場體驗營，甚至深入校園推出活動劇，讓學童認識在地食材，迄今已突破300所學校，採用比例高達9成7，其中60多校使用有機蔬菜。
農委會推動高市9月上路，雖有358所學校，但部分學校合併供餐，僅300所自設廚房，市府規劃委託市府員工消費合作社採購的142所學校優先試辦，已達自設廚房學校比率5成8。
市府依據中央規定，4章1Q食材指定生鮮國產食材，廠商必須符合4章1Q（吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP標章及QRcode），包括禽肉（含雞蛋）、水產品、蔬菜（不含蔥薑蒜），水果因近年來風災頻傳，造成價格波動太大，因此暫不列入計畫。
值得一提的是，高雄農業局率先全國推動產銷履歷驗證，去年底達782戶，高居全國第一，今年底前將挑戰1000戶，提供4章1Q農戶資料4793人，貨源十分充足；近來更媒合在地農民，供應有機食材給田寮、阿蓮區7所學校，促成偏鄉學校就近供貨。
教育局指出，營養午餐食材採用4章1Q，預估每餐增加成本3至4元，農委會與教育部已研議每名學生每餐補助3.5元獎勵金，鼓勵學校提高選用量，等同鼓勵農民加入4章1Q供貨來源。
農業局長蔡復進表示，市府每年針對田間、集貨場及批發市場抽驗5萬件，並配合衛生局到校聯合稽查，進行衛生安全檢測，管控源頭產地的食材，以確保學童健康，也為食農教育向下扎根。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 北市家禽市場疑似出現禽流感 停宰24小時
- 林奕含雙親3度聲明 還有3人受害
- 反對傳統領域劃設辦法 表演團體凱道接力演出
- 增加乳癌罹患率? 「一天一杯豆漿沒問題」
- 高市學校營養午餐推「4章1Q」 9月1日上路
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 星期專論》高度警覺中國白蟻效應
- 中職》又是神明託夢？洪一中震怒駁斥「偷暗號說」
- 〈徵文大拼盤〉大人味兒玩具 男人篇
- 閒置校園整建 高市議員籲納長照規劃
- 馬刺一心抵帕克 悲情送哈登
- 爸爸失智認不出胞胎孫 李輝才節目上忍不住淚崩
- 建築技術進步 舊法規落伍了
- 精密科技園區 豐洲二期明年售地
- 心鎖橋添詩牆 夫妻重遊祈幸福
- 喬外資 全台狂掃地
- 省府時代惡法 整慘新北機車行
- 美空軍派F-35A戰機赴歐演訓
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 自由廣場》論妨害司法公正罪
- 【生活可樂罐】房子笑了
- 白天過勞 晚上╳勞動 桃產總被爆集體性侵
- 新店國小120歲 八旬校友：學注音像天書
- 周董的MVP 又被「三轟哥」攔胡
- 日韓台等八國鋼鐵銷美 將被課雙反稅
- 林全︰低薪問題短期難解決
- 五月天皺眉會公安 阿信領奬兼解密開會內幕
- 台灣女性官兵禁區 只剩潛艦
- 「蜜蜂少女隊」熱唱 曾詠熙搖滾幫腔
- 疑似金錢糾紛 士林深夜爆持刀砍人
- 美中看似針鋒相對 經貿暗通款曲
- 法國大選投票中 比利時媒體搶先公布出口民調
- 《觀察筆記》求好還要討好
- 自由廣場》保住芝山岩綠寶石
- 許歷農：以前挺洪 現在支持郝
- 台南火車站驚傳天花板掉落 2名旅客遭砸傷
- 相褒歌 長笛家蔡佳芬：台灣本土音樂DNA
- TOTO盃少棒賽》王緯綸、簡瑋興聯手當英雄 桃市奪冠
- 心率帶報數據 江念欣的「貼身」功臣
- 惡狼戴套只穿內褲 闖房性侵女室友重判9年
- 〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己
- 29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶
- 自由廣場》亞泥觀光工廠化
- 小丸子開球 主場「猿」味和風
- 助88歲嬤採鳳梨 農業師傅兼逗笑
- 胡智為下放3A 轉全職後援
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高市學校營養午餐推「4章1Q」 9月1日上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分