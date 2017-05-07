高市學校營養午餐推「4章1Q」 9月1日上路

2017-05-07 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕食安問題頻傳，農委會推動學校營養午餐「4章1Q」，高市學校將於9月上路，由142所學校優先試辦，已達自設廚房學校比率5成8，採用符合規範的食材，讓學生吃得安全、家長能夠安心。

高市有358所國中、小學，市府農業局早於6年前推動在地食材，與教育局合作，鼓勵學校營養午餐採用在地食材，舉辦有機農場體驗營，甚至深入校園推出活動劇，讓學童認識在地食材，迄今已突破300所學校，採用比例高達9成7，其中60多校使用有機蔬菜。

農委會推動高市9月上路，雖有358所學校，但部分學校合併供餐，僅300所自設廚房，市府規劃委託市府員工消費合作社採購的142所學校優先試辦，已達自設廚房學校比率5成8。

市府依據中央規定，4章1Q食材指定生鮮國產食材，廠商必須符合4章1Q（吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP標章及QRcode），包括禽肉（含雞蛋）、水產品、蔬菜（不含蔥薑蒜），水果因近年來風災頻傳，造成價格波動太大，因此暫不列入計畫。

值得一提的是，高雄農業局率先全國推動產銷履歷驗證，去年底達782戶，高居全國第一，今年底前將挑戰1000戶，提供4章1Q農戶資料4793人，貨源十分充足；近來更媒合在地農民，供應有機食材給田寮、阿蓮區7所學校，促成偏鄉學校就近供貨。

教育局指出，營養午餐食材採用4章1Q，預估每餐增加成本3至4元，農委會與教育部已研議每名學生每餐補助3.5元獎勵金，鼓勵學校提高選用量，等同鼓勵農民加入4章1Q供貨來源。

農業局長蔡復進表示，市府每年針對田間、集貨場及批發市場抽驗5萬件，並配合衛生局到校聯合稽查，進行衛生安全檢測，管控源頭產地的食材，以確保學童健康，也為食農教育向下扎根。