肉身擋烈焰救2童 八仙塵爆英雄今受表揚

2017-05-07 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕2015年6月八仙塵爆發生，同年10月陽光桃竹服務中心成立，提供桃竹地區燒傷、顏面損傷朋友生心理重建服務，以及80位八仙傷友出院後的生理復健、心理重建工作。陽光桃竹服務中心今天舉辦復健表揚活動，鼓勵10位努力復健的傷友，包含5位八仙傷友。

八仙塵爆發生時，原搶在一片火海前從火場逃出的吳聲宏（27歲），直擊有2名幼童受困，不顧腳傷衝回火場拉出2人，導致自己全身62%的二至三度燒燙傷，因休克造成腦部缺氧影響中樞神經，這位救命英雄，可是花了11個月才學會站立，迄今仍需輪椅代步。

由於傷友近2年陸續康復離開，吳聲宏十分焦急，決心要趕快好起來，有次在服務中心上廁所跌倒不願求救、硬是自己爬起來，「以後還會很常跌倒，只有我能救自己！」他堅持復健的精神獲頒「永不放棄」獎！

19歲的楊濡齊獲頒「健步如飛獎」，也在八仙塵爆中全身78%的二至三度燒傷，熱愛打籃球的他，最難受的是連刷牙、扣釦子等小事都做不來，屈膝跪地更是苦練一年才有辦法做到，雖然努力復健，但有時「昨天做得到的動作，今天卻不行」，曾令他沮喪。

透過與傷友相約尬球，激發彼此的鬥志，今年3月，楊濡齊參加陽光為八仙傷友設計的單車破風行動，3天2夜挑戰235公里，讓他又多了幾分重新出發的勇氣，明年將滿20歲，想從事保險工作助人，用自身例子提醒大家要未雨綢繆。