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日本黃金週人潮爆多 奈良小鹿飽到「無視鹿仙貝」

有日本網友拍下奈良的鹿似呼吃太飽，對眼前的鹿仙貝不為所動。（圖擷取自推特）

2017-05-07  23:15

〔即時新聞／綜合報導〕許多人到日本奈良遊玩時都會去奈良公園餵鹿，而當地的鹿似乎總是飢腸轆轆，看到拿著鹿仙貝的人就會上前「圍剿」，不過最近日本迎接「黃金週」長假，各地都是人潮，有日本網友就PO出一張照片，有頭小鹿前面擺了滿滿的鹿仙貝，但牠似乎被餵飽，根本不為所動，這個畫面也讓許多網友笑翻。

日本網友「nnagissa」於4日「黃金週」時在推特分享這張照片，表示這頭在東大寺的鹿似乎已經吃飽了，由照片可見，鹿前面擺了許多片鹿仙貝，但牠卻坐在地上，一動也不動，對眼前成堆的鹿仙貝視而不見。

這張照片也在推特上瘋傳，不少去過奈良餵鹿的網友更能體會，紛紛表示：「牠們終於有吃飽的一天」、「牠好像飽到快憂鬱了」、「能讓鹿不想吃真是不簡單」「被餅乾佈下結界了」笑翻許多網友。

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