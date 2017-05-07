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最美作家組合！資深女明星聯袂「藝」術特展

堪稱台灣藝術界最美麗的組合「十全十美藝術聯展」桃園登場。（記者李容萍攝）

2017-05-07  23:48

〔記者李容萍／桃園報導〕堪稱台灣藝術界最美麗的組合「十全十美藝術聯展」，號召包括周丹薇、冉肖玲、鄧美芳、胡錦、貝蒂、張富美等人卸下銀幕光環，各自展現在書法、銅雕、瓷畫、古焰鎏璃、油畫與珠寶設計的藝術才華。

「十全十美藝術聯展」由策展人郭鶴鳴邀集全才藝術總監張琍敏、廣告才子范可欽集思廣益，集結10位高顏值資深女明星藝術家，呈現了她們各具別異的創作藝術才華，今天起至7月7日齊聚桃園市中壢區青埔領航南路三段102號的開展，下午桃園市長鄭文燦、協辦的中悅八京公司董事長張芳升等人與參展「藝」人一同剪綵。

其中，學習玻璃藝術5年的周丹薇，開了12年的花店，不僅對插花有興趣，還開始鑽研花器，她的玻璃藝術作品，如同本人一樣，光彩奪目；擅長為毛小孩作畫的張富美，長年居住美國，閒暇之餘毛小孩就是她的小夥伴。

另外，愛品酒的胡錦，為垂涎欲滴的葡萄畫了一幅美麗畫作，令人彷彿徜徉在酒莊的葡萄園中；喜愛遊遊的貝蒂、鄧美芳，則把旅遊所見入畫，作品令人驚豔。

此次展覽服務電話：（03）453-4656。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 周丹薇和展出作品。（記者李容萍攝）

    周丹薇和展出作品。（記者李容萍攝）

  • 鄧美芳和展出作品。（記者李容萍攝）

    鄧美芳和展出作品。（記者李容萍攝）

  • 張富美和展出作品。（記者李容萍攝）

    張富美和展出作品。（記者李容萍攝）

  • 胡錦和展出作品。（記者李容萍攝）

    胡錦和展出作品。（記者李容萍攝）

  • 貝蒂和展出作品。（記者李容萍攝）

    貝蒂和展出作品。（記者李容萍攝）

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相關關鍵字： 作家 女明星 女藝人 特展 藝術 資深
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