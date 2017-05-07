文化部要審北門郵局開發案 開發量體添變數
台北市都發局3月公展北門郵局都市計畫變更，協助中華郵政公司利用北門郵局所圍出來的腹地興建高樓，容積率最高可達800%。（記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局3月公展北門郵局都市計畫變更，協助中華郵政公司利用北門郵局所圍出來的腹地興建高樓，容積率最高可達800%。然而文化部向市府發函，指該處鄰近國定古蹟鄰近國定古蹟北門，依據《文化資產保存法》須經古蹟歷史建築審議委員會通過才可進行開發。而台北市文化局4月也向文化部發函，指北門郵局屬於市定古蹟，因此提出聯席審查的意願，讓北門郵局未來開發量體增添變數。
北門郵局面積約1.4公頃，權屬機關分別為國產署、交通大學、台北市財政局及中華郵政公司；台北市都發局3月公展北門郵局都市計畫變更案，欲將郵政電信用地、學校及郵政用地、商業區為創新產業特定專用區，最高總容積可達800%。
都發局基於公告義務，3月發函給文化部告知北門郵局將進行都市計畫變更。豈料，文化部回函市府，指該區容積至多以800%為限，粗估可蓋16層樓，有遮蔽北門遮蓋古蹟外貌之虞，依《文資法》第34條、38條，開發前須經古蹟歷建審議會審查才可動作，並要求都市設計審議時也應向文化部就影響古蹟風貌保存進行審查。
文化部解釋，北市府在進行北門郵局開發案都審會時，須通知文化部，「我們會派員出席審議。」至於何時須進行古蹟歷建審議會審查，文化部說因該案屬於都更案，因此在都更程序前就須要取得文化部同意。
搶救北北三成員林奎妙表示，文化部介入審查有助於讓北門郵局開發案拉到全國高度，認為對北門景觀維護有利；另一方面又擔心文化局聯席審查會影響中央審議該案。她指，中央在2006年提出「首都文化園區」的研究，希望審查可以套用當時研究的管制及標準，而不會因為市府規劃就被推翻。
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