迪化街實施徒步區？ 都發局：尚無推動計畫

2017-05-07 22:46

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市歷史街區「迪化街商圈」過去為北部重要商業中心，每年的年貨大街更是門庭若市。北市府為實施街區再生，近期與地方討論試辦徒步區的可能，據了解，試辦範圍為南京西路至歸綏街的迪化街，時間選在周末下午。此舉讓地方引頸期盼，甚至希望本月就能上路；但都發局指，因為考量涉及到店家上下貨及周邊交通問題，尚無推動計畫；交通局則說實施範圍、時間會透過地方i-Voting再決定。

都發局說，市府2週前才與居民討論，目前尚未提出徒步區推動計畫，強調若市府相關單位或地方商圈願意主動提出計畫，願意積極協助。交通局表示，目前地方贊成意見較多，待意見彙整完畢後，將提i-Voting案送至研考會審查。

據了解，i-Voting初審委員由6位機關代表、3位府外委員、2位公民參與委員組成，也會提出意見，不見得會照交通局主張執行i-Voting。

不過，若迪化街人行徒步區擴大，勢必造成區域內停車格取消，未來周邊是否會增加停車格？交通局坦言徒步區會影響周邊停車，因周邊已無空間可增加停車格，且徒步區外零星停車格還可取消，改為商家卸貨停車位，但周邊仍有停車場可因應停車需求。

至於是否要擴大迪化街導覽？觀傳局旅遊科長朱品澤說，觀傳局並未配置官方導覽人力，且相關計畫還未成行，但站在輔導地方角色，會協助地方凝聚共識，組織一個聯盟或協會提供導覽服務，畢竟該處已有不同的團體提供導覽、「地方發展還是要靠地方推動」。

大同區長林聰明表示，地方居民及商圈對於試辦都樂觀其成，但什麼時候上路須等市府公布。大有里長許美智表示，迪化街過去就有自辦過徒步區，每次年貨大街也會封街2個禮拜，因此十分有經驗；更舉例西門跟華陰街等商圈都有規劃徒步區，效果都不錯。

而居民、商家會不會反彈設置徒步區，許美智表示，迪化街上都是商家，目前也沒聽到周邊居民反彈。而她提到，考量到批發上下貨需求，認為周末上午還是開放車輛通行，下午再封街讓行人走。是否擔心實施徒步區後，導致周邊停車問題大亂，她說，大稻埕公園及大稻碼頭停車位都很充足，也會鼓勵觀光客可以搭乘大眾運輸工具前來。