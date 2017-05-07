| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

到中壢近距離參觀隕石 「大」有看頭

眭澔平表示自己走遍世界各地，要看到這麼大的隕石相當不易。（記者李容萍攝）

2017-05-07  23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕這可是「天上掉下來的禮物」？由財團法人梅花基金會主辦的「隕石博覽會」，今天起至6月25日在桃園市中壢區高鐵北路一段、青昇路的廣場展出，其中，以兩顆分別來自蒙古和蘇聯的11噸、7.5噸重的碩大「隕石」最吸睛。

也是名嘴的旅遊冒險家眭澔平表示，隕石研究仍有很多空白、存疑之處，不見得所有隕石都具備所謂的療效或神奇功能，他自己走遍世界要看到這麼大的隕石，而且可以直接撫摸，透過自己心跳、脈搏來產生奇特的感應，相當不易，過去曾到過其他國家都必須隔著玻璃、圍欄才能見到隕石。

梅花基金會董事長楊慧珺說，基金會典藏的800多顆隕石，這次在中壢展出近30顆，希望透過展覽讓民眾研究與討論隕石，了解隕石、礦石的差別，也希望讓醫學界進行研究外，民眾參觀憑高鐵及桃園機場捷運票根可抵門票補其差額外，前往網路活動官網填考卷通過65分即可享免費參觀。

廣告
  • 眭澔平表示自己走遍世界各地，要看到這麼大的隕石相當不易。（記者李容萍攝）

    眭澔平表示自己走遍世界各地，要看到這麼大的隕石相當不易。（記者李容萍攝）

  • 眭澔平表示自己走遍世界各地，要看到這麼大的隕石相當不易。（記者李容萍攝）

    眭澔平表示自己走遍世界各地，要看到這麼大的隕石相當不易。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：到中壢近距離參觀隕石 「大」有看頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.