到中壢近距離參觀隕石 「大」有看頭

眭澔平表示自己走遍世界各地，要看到這麼大的隕石相當不易。（記者李容萍攝）

2017-05-07 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕這可是「天上掉下來的禮物」？由財團法人梅花基金會主辦的「隕石博覽會」，今天起至6月25日在桃園市中壢區高鐵北路一段、青昇路的廣場展出，其中，以兩顆分別來自蒙古和蘇聯的11噸、7.5噸重的碩大「隕石」最吸睛。

也是名嘴的旅遊冒險家眭澔平表示，隕石研究仍有很多空白、存疑之處，不見得所有隕石都具備所謂的療效或神奇功能，他自己走遍世界要看到這麼大的隕石，而且可以直接撫摸，透過自己心跳、脈搏來產生奇特的感應，相當不易，過去曾到過其他國家都必須隔著玻璃、圍欄才能見到隕石。

梅花基金會董事長楊慧珺說，基金會典藏的800多顆隕石，這次在中壢展出近30顆，希望透過展覽讓民眾研究與討論隕石，了解隕石、礦石的差別，也希望讓醫學界進行研究外，民眾參觀憑高鐵及桃園機場捷運票根可抵門票補其差額外，前往網路活動官網填考卷通過65分即可享免費參觀。