浪漫夏之雪！ 彰縣八卦山桐花爆開 遊客如癡如醉

彰化市福田社區飄落的朵朵桐花，將地面鋪滿一層白毯。（記者湯世名攝）

2017-05-07 22:27

〔記者湯世名／彰化報導〕浪漫夏之雪！又逢油桐花盛開的季節，彰化縣八卦山賞桐花的景點自北到南有彰化市東外環、福田社區賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場、芬園鄉八卦山昆蟲生態農場、德興社區、溪頭社區挑水古道、員林市藤山步道等，層層疊疊的山巒宛如被點點白雪覆蓋，飄落的朵朵白花，更將地面鋪滿一層白毯，令遊客如癡如醉。

彰化八卦山區彰139線大彰路是欣賞油桐花視野頗佳的景觀道路，沿彰139線約20.5至21公里處，由彰化市公園路入口，經過賞鷹平台，從銀行山至台灣民俗村後山一帶，沿途都可欣賞到油桐花之美，今天適逢母親節前夕的假日，吸引爆滿遊客進入八卦山，壯觀的雪白色花海，山林宛如被覆上一層白雪，讓遊客見識到不遜於苗栗油桐花的盛況，不少遊客還停車拍照，興奮的驚呼聲不絕於耳。

彰化市福田社區也開滿桐花，遊客大手牽著小手，一起漫步在油桐樹林間，以及由桐花鋪成的道路上，空氣中瀰漫淡淡的油桐花香，飄落的朵朵白花，顯得格外浪漫。

彰化市長邱建富表示，每年都吸引20萬以上的遊客來彰化賞花，尤以八卦山最受遊客歡迎，目前適逢油桐花盛開期，今天單日湧入福田社區的遊客就高達5萬多人，預計下禮拜母親節，將吸引更多遊客前來，歡迎大家一起走在鋪滿油桐花瓣的步道，體驗站在翩翩落下油桐花雪的感覺。

由彰化縣政府與彰化市公所及福田社區發展協會共同舉辦的「客家桐花祭~浪漫福田、夢幻桐花步道」活動，熱烈展開至5月14日止，桐花祭活動期間，5月13、14日市公所提供賞桐專車，於周六、日早上9點、10點、11點；下午1點、2點、3點整點於彰化火車站發車，行經彰南路直達福田桐花生態園區停車場，請鄉親多多利用大眾運輸交通車。