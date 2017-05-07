農藥防治荔枝椿象 蜜蜂遭殃死大半

荔枝椿象今年在台中數量大幅增加，果農在荔枝、龍眼噴灑農藥防治，卻出現蜜蜂大量死亡的後遺症。（記者陳建志翻攝）

2017-05-07 22:16

〔記者陳建志／台中報導〕中國外來種荔枝椿象從南部蔓延到台中，今年數量更是大幅增加，農民為了抑制族群數量，今年2、3月時針對龍眼、荔枝噴灑農藥防治，雖產生一定效果，卻出現採蜜的蜜蜂大量死亡、迷航的後遺症，讓蜂農叫苦連天，在蜂蜜產量減少下，預估今年售價將上漲3到4成，蜂農也提醒，蜜蜂減少，無法授粉將影響果樹產量，希望市府能宣導果農正確使用農藥。

荔枝椿象今年在台中數量大幅度增加，無患子科的荔枝、龍眼樹上處處可見，除會刺吸荔枝、龍眼的嫩芽，還會噴出酸性「臭液」傷人，讓果農和民眾聞之色變，市府農業局為達到最佳防治效果，今年早春2月龍眼、荔枝開花時，補助農民噴灑農藥防治，初步發現有一定效果，不過卻出現蜜蜂大量死亡的後遺症。

有40年養蜂經驗的太平養蜂產銷班班長林進通表示，每年3月1日左右，中部蜂農就會開始將蜜蜂巢箱放到龍眼、荔枝果園採蜜，直到約3月20日左右開始收集蜂蜜，往年每箱10片（每片約住2500隻到3000隻蜜蜂）的蜂巢，這時都還有約8、9片住滿蜜蜂，沒想到今年卻大幅減到只剩3、4片，研判是噴藥造成蜜蜂死亡、迷航。

林進通並說，過去約4到5個蜂箱（最多10箱）就可採滿一桶蜜（約500台斤），但去年因龍眼、荔枝開花少，已經增加到約30到40箱才能採一桶，沒想到今年在龍眼、荔枝開花更少和蜜蜂大量死亡雙重影響下，約需80到100箱才能採收一桶，實在是欲哭無淚，因蜂蜜產量減少，預估今年價格將比去年再上漲3到4成。

林進通以多年的養蜂經驗表示，農藥「益達胺」可說是蜜蜂的殺手，希望政府能建議農民不要使用，改用對蜜蜂影響較小的農藥防治荔枝椿象，也提醒蜜蜂減少將造成授粉不佳，將影響果樹的產量，希望果農能配合達到雙贏。

市府農業局副局長蔡勇勝表示，在農藥和荔枝椿象天敵「平腹小蜂」野放防治下，初步已達到抑制荔枝椿象數量擴散的效果，不過因廢耕園和個別農戶無法配合讓效果打折扣，已經行文給中央，希望能修法要求民眾配合，至於「益達胺」雖是中央推薦用藥，但今年補助農民時已經建議不要使用，會建議中央剔除。