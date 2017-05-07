反對傳統領域劃設辦法 表演團體凱道接力演出
為抗議原民會提出的傳統領域劃設辦法，原民團體在凱道駐紮抗議超過2個月。（記者吳柏緯攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕為抗議原民會提出的傳統領域劃設辦法，原民團體在凱道駐紮抗議超過2個月。今天是凱道露宿的第74天，多個表演藝術團體從下午開始在凱道接力演出，聲援抗爭的原民團體，並盼有更多人能夠關注此一議題。
原民團體批評，總統蔡英文在去年代表國家向在台灣的原住民族道歉，但是不到一年，就用最粗暴的方式背棄原住民，在離總統府這麼近的凱道駐紮超過2個月，但是原民的心聲卻傳不進總統府。
原民團體表示，5月2日時，警方以妨礙交通為由，調度數百人以上的警力，粗暴地將來自各部落代表期盼與心聲的石頭、藝術品、綻放中的台灣原生百合花，如垃圾般地移除，族人僅能以身體保護這些石頭與作品，並於凱道上靜坐表達抗議。
5月5日警方展開第二次清場，上百位警員破壞人行道上的藝術品及陳抗文宣、私人物品。原民團體指出，這樣的作為如同數百年來，外來強權以不公義的手段逼迫原住民族離開傳統領域，讓族人們在非原住民族所訂定的法律、破碎的空間中求生存。
為了聲援，表演藝術團體布拉瑞陽舞團、TAI身體劇場、冉而山劇團，與音樂人以莉高露、舒米恩、Anu阿努、巴賴、毛恩足、鴻狄等人，從今天下午開始，陸續抵達被稱為「凱道部落」的駐紮地，透過表演，聲援現場的抗議團體，也希望喚起民眾對這個議題的重視與關心。
在凱道部落已堅守超過2個月的歌手巴奈，在演唱「流浪記」前先朗讀了總統蔡英文去年的道歉文全文，她表示原住民一直都在做祖先喜歡的樣子，所以繼續大聲的唱歌，不能因為別人不懂，就自己放棄。
原民團體表示，將會持續抗爭，也希望社會大眾能夠透過網路資訊或到現場走走，了解這個議題，知道大家在抗爭些什麼。
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