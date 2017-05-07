竹縣副縣長開臉書粉專 為參選縣長暖身

2017-05-07 23:05

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨籍的新竹縣副縣長楊文科月初在臉書成立粉絲專頁「五色鳥的天空-楊文科」，引發各界關注；他受訪證實，這個粉絲專頁就是為了參選下屆縣長暖身，推出後收到不少支持者的鼓勵和肯定，讓他信心倍增。

新竹縣目前有傳出可能參選下屆縣長者，在國民黨部分還有立委林為洲、副議長陳見賢，民進黨部分則有假日勤跑新竹縣的行政院發言人徐國勇，地方上還包括民國黨主席徐欣瑩和前縣議會議長張碧琴，而且聽說還有好幾名現任鄉鎮市長或議員也躍躍欲試，但目前尚未浮出檯面。

「五色鳥的天空-楊文科」臉書粉絲專頁在1日上線後，迄今已吸引將近500人按讚，目前貼文內容以楊文科的公開活動為主，專頁大頭貼照片中的楊文科穿著背心、前舉右臂做出加油手勢，就像是選戰風格的定裝照，上線迄今幾乎天天都有貼文，要炒熱人氣的企圖心相當明顯，已有支持者留言：「未來的縣長加油！」。

楊文科說，他去年7月準備從縣府秘書長一職退休前，縣長邱鏡淳邀請他擔任副縣長，關心家鄉發展的使命感和邱鏡淳的誠懇打動了他，所以他繼續留在縣府團隊為民服務，後來邱鏡淳鼓勵他參選下屆縣長，「五色鳥的天空」這個粉專名稱就是邱鏡淳給他的建議，因為五色鳥就是新竹縣的縣鳥。

楊文科也說，在到縣府服務前，他曾任新竹科學園區管理局主任秘書、中部科學園區管理局局長，不但在常業文官體系裡歷練完整，也和最講究效率的高科技業者有廣泛接觸，他接下來會以延續邱鏡淳的「科技城」政策提出相關政見，爭取更多縣民的認同和支持。