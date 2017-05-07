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紅牌重機上國道 傾向開放國4、國8來試辦

交通部傾向開放國道4號、國道8號，來試辦紅牌重機上國道。圖為前年集結抗議交通部不開放重機上國道的重機騎士。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-07  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕不少重機車友相當期盼國道開放紅牌重機上路，媒體報導，交通部將在本月中邀相關單位研議，初步規劃會訂出肇事率、違規率等指標考核，若紅牌重機在1年的觀察期達標，傾向開放國道4號、國道8號，來試辦紅牌重機上國道，但是若之後肇事率高，就會收回路權，但地方政府對此則是表態反對。

《蘋果日報》報導，交通部預計本月中邀相關單位和重機團體，進行開會討論，研議用交通量低、肇事率低的國道4號、國道8號來試辦紅牌重機上國道，但要先經過1年的肇事率、違規率等指標考核，通過後才會開放試辦。

交通部高公局表示，現在只是研議，還沒有定案，要邀集相關單位討論、蒐集各界意見後，再由交通部核定。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會副理事長陳志建說，早就該開放重機上國道，會全力爭取，認為交通部這些指標太嚴苛，會提出異議。

台中市交通局長王義川則說，基於安全因素，中市交通局不支持中央開放大型重機，行駛中市境內的每條高速公路；台南市交通局長林炎成則說，台灣駕駛人在遵守交通法則的觀念，還有進步空間，南市目前持保留態度，希望中央不要貿然開放重機上國道8號。

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