紅牌重機上國道 傾向開放國4、國8來試辦
2017-05-07 22:03
交通部傾向開放國道4號、國道8號，來試辦紅牌重機上國道。圖為前年集結抗議交通部不開放重機上國道的重機騎士。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕不少重機車友相當期盼國道開放紅牌重機上路，媒體報導，交通部將在本月中邀相關單位研議，初步規劃會訂出肇事率、違規率等指標考核，若紅牌重機在1年的觀察期達標，傾向開放國道4號、國道8號，來試辦紅牌重機上國道，但是若之後肇事率高，就會收回路權，但地方政府對此則是表態反對。
《蘋果日報》報導，交通部預計本月中邀相關單位和重機團體，進行開會討論，研議用交通量低、肇事率低的國道4號、國道8號來試辦紅牌重機上國道，但要先經過1年的肇事率、違規率等指標考核，通過後才會開放試辦。
交通部高公局表示，現在只是研議，還沒有定案，要邀集相關單位討論、蒐集各界意見後，再由交通部核定。
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會副理事長陳志建說，早就該開放重機上國道，會全力爭取，認為交通部這些指標太嚴苛，會提出異議。
台中市交通局長王義川則說，基於安全因素，中市交通局不支持中央開放大型重機，行駛中市境內的每條高速公路；台南市交通局長林炎成則說，台灣駕駛人在遵守交通法則的觀念，還有進步空間，南市目前持保留態度，希望中央不要貿然開放重機上國道8號。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 年輕人應追求興趣非名利 柯：先吃飽比較重要
- 「包頭殭屍」半夜看人上廁所 照片讓網友嚇瘋
- 靜宜大學日文系「櫻花五月祭-夢花火」開幕
- 灌溉生命的二峰圳修復完工 盼「母親」長命百歲
- 苗市3對3鬥牛賽報名 今年校隊獨立
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- 不認犯竹南婦人命案 嫌犯DNA比對出爐
- 百名潛水隊員下海 合力清出百公斤垃圾
- 日女來台治療不孕症暴增 3年至少生下110名嬰兒
- MiLB》雙重賽敲3安連18場上壘 林子偉打擊率居第三
- 中職》烏龍失誤太經典 陽冠威這球美網友也熱議（影音）
- 又一女星受害！裘德洛舊愛豪露兩點私照外洩
- MLB》種族歧視一直存在 鈴木一朗：我曾被丟冰塊和銅板
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- 9旬獨居婦遇詐 機警協助保老本
- 北韓核試場又有動靜 大量採礦車出沒疑挖新坑道
- 涂善存搭上「蜜蜂」高郁捷 撂兄弟相挺演唱會
- TOTO盃少棒賽》黃俊瑋投出代表作 南投奪季軍創紀錄
- 聯醫板橋院區 擬採BOT重建經營
- 警在新堀江緝嫌連開5槍 1警遭歹徒開車衝撞受傷
- 自由廣場》亞泥觀光工廠化
- 張閔勛熬到先發 蹲2局就GG
- （影音）畢書盡送排遣寂寞神器 揪陳彥允一起玩
- TOTO盃少棒賽》7下敲再見安打 桃園市逆轉台東縣奪冠
- 現金股利「王者」出爐 這些人都突破10億元
- 郭婞淳3破大會 全大運好彩頭
- 慈惠堂賀母親節 捐救護車、警報器
- 自由廣場》這個英文考倒台灣人？
- 喬外資 全台狂掃地
- 坦尚尼亞小學校車失控墜谷 35死
- 法律白話文》出國幫人代購商品回來會犯法嗎？
- 左撇子詹姆斯 學喬丹變「右派」
- 觀光博弈炒地「金門不是我的家」
- 讓國民黨再起 6人開藥方
- 全大運》舉重「大力士」陳士杰忍骨刺之苦 三破大會紀錄
- 全大運》池畔傳回捷報！輔大安廷耀游破全國紀錄
- 屁孩深夜亂鬥 遭路人拍下PO網
- 馬刺一心抵帕克 悲情送哈登
- 又是「川普」指示！詐騙車手案警查主謀
- MLB》紅人快腿太狂 跑出聯盟最快二壘安打（影音）
- 3：0聽牌 大帝橫掃在望
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國歌手自爆性事 「這期間」不能太明顯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紅牌重機上國道 傾向開放國4、國8來試辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分