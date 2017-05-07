遊客搶拍藍眼淚 北海坑道成養「機」場

連江縣南竿鄉北海坑道鬼斧神雕，關燈漆黑一片，是遊客搭搖櫓賞藍眼淚最佳地點，也因為藍眼淚美景，卻讓遊客迫不急待在黑夜中拿手機拍照，頻傳手機掉落水中的慘劇。（圖為連江縣政府提供）

2017-05-07 21:53

〔記者俞肇福／綜合報導〕近年來，到馬祖看藍眼淚成為火紅觀光行程，去年到馬祖旅客超過18萬人次，只為了親身追「淚」拍下美景；不過，在南竿鄉的北海坑道搭搖櫓賞藍眼淚開放以來，旅客因為想要拍藍眼淚，卻屢傳手滑造成手機掉落水中，開放3年來，已經有逾20支手機沉入人工河底，讓北海坑道淪為「養機場」、「哀鳳河」。

民國57年，國防部為戰略需要擬定「北海計畫」，在馬祖地區的山中開鑿「地下碼頭」，專供游擊戰的登陸小艇停泊使用；馬祖境內南竿鄉、北竿鄉、東引鄉共有3座「北海坑道」，目前僅南竿鄉北海坑道釋出由民間業者經營搖櫓賞藍眼淚。

南竿鄉的北海坑道，為一深入山腹，貫穿岩壁，呈「井」字形交錯的水道，水道高18公尺，寬10公尺，長640公尺，漲潮時水位達8公尺，退潮時為4公尺。

目前到馬祖追「淚」，要看運氣與淚況，才能在沙灘上或是海面上，看到藍眼淚；但是在「北海坑道」搭搖櫓賞藍眼淚，因為坑道內關燈後，暗無天日漆黑一片，民眾只要用棍棒或槳伸入河道攪動水面，藍眼淚就會閃閃發光，宛若船行藍色星河中，就像是李安執導的「少年Pi的奇幻漂流」片中的少年一樣，不少人見此動人美景，會因此想要拿出手機拍照，卻也因此發生手機掉入人工河道的慘劇。

北海坑道搖櫓賞藍眼淚的委外廠商說，去年父親節前夕，有位爸爸帶著市場正夯的蘋果iPhone 7手機搭搖櫓賞藍眼淚，因為想要拍下藍眼淚，卻失手將手機掉入水裡，由於手機內存許多小孩照片，這個掉手機的爸爸焦急地拜託工作人員打撈手機，工作人員則以沒辦法婉拒。

連江縣政府交旅局副局長劉性謙說，北海坑道內水深至少6公尺，民眾手機掉入水裡，因為水會流動，即便找到人願意潛水找手機，手機也不知被水沖流到何處；劉性謙說，用手機很難拍到藍眼淚，除非像今年4月15日爆超級大量才有可能，建議進北海坑道追淚的民眾還是把手機、相機收起來，用眼睛欣賞藍眼淚，以免iPhone沉入河底，遊客只能跟著「哀鳳」，或者被笑養「機」場新會員報到。