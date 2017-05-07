大腸癌罹患率高 桃市議員倡免費篩檢提前到40歲

2017-05-07 22:05

［記者陳昀／桃園報導］現代人飲食習慣改變、大腸癌罹患率攀升，桃園市議員彭俊豪提議，將大腸癌免費篩檢補助年齡，提前至40歲起，市議員徐玉樹也希望針對油炸食品、飲料店嚴加把關、勤做宣導；另外，市議員邱素芬建議效法彰化縣實行「喝水課」、補助校園飲水設備更新；桃園市政府將研擬相關方案，爭取預算執行。

彭俊豪指出，大腸癌分居桃園市男性、女性罹患癌症的第1、2名，市府補助50歲至75歲市民「免費無痛大腸鏡篩檢」，希望可以將年齡限制提前至40歲，早期發現、早期治療；徐玉樹也說，大腸癌的成因和飲食習慣很有關係，但衛生局對於市面上所販賣，對健康影響甚大的油炸、碳烤、含糖飲料等缺乏把關，希望研擬相關配套。

桃園市衛生局長蔡紫君回應表示，大腸癌免費篩檢補助年齡提前涉及預算，會再研擬方案，爭取議會支持；對於大家常說的「垃圾食物」，只要合於食安，衛生局必須尊重民眾對味覺享受的選擇權，但另一方面會加強食安稽查，並宣導健康飲食，市府也定期針對油炸攤販稽查食安，去年共抽查2萬0443件。

對於邱素芬的提議，蔡紫君表示，校內合作社不會販售含糖飲料，也會要求校園周邊商店，針對含糖飲料特別標示；市府教育局說，現階段想要求學生禁帶含糖飲料比較困難，會以宣導取代規定，在「喝水課」方面，教育局長高安邦表示認同，將與各校協調，在徵得同意後儘速推動。