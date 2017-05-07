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日本作家一青妙 回基隆新書發表

台灣5大家族之一基隆顏家後代、日本作家一青妙7日在基隆文化中心舉辦新書發表會。（記者俞肇福攝）

2017-05-07  22:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣5大家族之一基隆顏家後代、日本作家一青妙，7日下午在基隆文化中心舉辦第2本中文新書「溫暖的記憶，從這裡出發」發表會；一青妙說這本書是將基宜花東4地介紹給日本人，一青妙說，希望未來能再專門寫一本介紹基隆的書給日本人。

一青妙說，這本書有一部分是她的尋根之旅，一青妙的父親是昔日台灣5大家族之一的基隆顏家長男顏惠民，在基隆出生的一青妙，11歲舉家遷往東京。具有牙醫師、演員身分的她，近年來致力於台日文化交流。去年還曾受邀，返台參與基隆建港130週年活動。

受邀出席的基隆市長林右昌表示，一青妙的新書在基隆舉辦發表會可說是別具意義，一青妙的家族是基隆有名的顏家，中正公園一帶過去都是顏家的土地，知名的「陋園」就是在現在的光隆家商及建國新村周邊，顏家與基隆在歷史上有密切的淵源，書名「溫暖的記憶，從這裡出發」更是別具意涵，希望大家用心閱讀，細細品味一青妙溫暖的文筆、細膩的情感，以及對台灣很深的感情。

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  • 日本女作家一青妙透過投影片，介紹基隆顏家早年建物－陋園。（記者俞肇福攝）

    日本女作家一青妙透過投影片，介紹基隆顏家早年建物－陋園。（記者俞肇福攝）

  • 台灣5大家族之一基隆顏家後代、日本作家一青妙7日在基隆文化中心舉辦新書發表會，基隆市長林右昌特地出席，也獲贈簽名新書。（記者俞肇福攝）

    台灣5大家族之一基隆顏家後代、日本作家一青妙7日在基隆文化中心舉辦新書發表會，基隆市長林右昌特地出席，也獲贈簽名新書。（記者俞肇福攝）

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